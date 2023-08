escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 10 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tu energía estará sin frenos, pero tómate un tiempo antes de comenzar cualquier acción y asume las consecuencias de tus decisiones. Es momento de hacer un cambio total en tu vida que te ayude a renovarte.

TAURO

No te quedes atascado en las comodidades. A veces es necesario probar algo nuevo. Estás en una etapa de cierre de ciclos y cambios. Deja de vivir en la monotonía y trata de mantener una mejor comunicación con tu familia. Cuida el entorno que te rodea.

GÉMINIS

Tu mente inquieta no te dejará tranquilo, pero deberás concentrarte y terminar lo que comenzaste. La comunicación es tu fuerte, así que ten cuidado con los chismes. En las finanzas deberás prestarle atención a tus inversiones.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Este día será difícil en el ámbito sentimental, pero no te encierres. A veces es bueno que los demás te vean llorar. No creas en promesas falsas, porque vienen días de aventuras y de que te des cuenta de quién vale la pena.

LEO

Presta atención a las personas a tu alrededor y deja de buscar la admiración constante. Confía en ti y en lo que deseas. La vida te dará una gran lección. Si tienes pareja debes decirle lo que sientes, porque quedarse callado también es una forma de mentir.

VIRGO

Tienes que aprender que no todo tiene que ser impecable y que también el caos tiene su encanto. Muchas de tus relaciones no prosperan porque dejas que tu pasado importe en tu presente. Es momento de que controles tu carácter.

LIBRA

Se aproximan días en los cuales entenderás la razón por la que muchas personas ya no están en tu vida. Si estás con alguien, prioriza mostrarle tus sentimientos. En caso de que no, disfruta de tu soltería y renuévate.

ESCORPIO

Tus emociones estarán intensas. Deja de guardar secretos. Se aproximan situaciones complicadas en el ámbito familiar, pero las sabrás resolver de la mejor manera.

SAGITARIO

Busca tu próxima aventura, pero no corras sin afrontar las consecuencias de lo que haces. Cree y confía en quien eres y conseguirás todo lo que te propongas. Realiza alguna inversión con ayuda de algún familiar.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CAPRICORNIO

Vives obsesionado con el trabajo y el éxito. Este mes tu ambición será muy alta, pero no dejes que te consuma por completo. A veces es bueno tomarse un respiro. Ten cuidado con querer imponer tu carácter con alguien que es igual a ti, porque podría haber un enfrentamiento.

ACUARIO

Este mes tu creatividad será importante, pero no te pierdas solo en las ideas. Podrías recibir llamadas del pasado que deberás atender y no dejarlas pasar. Cierra ciclos que no te conducen a nada. Habrá también muchas mejoras en tu economía.

PISCIS

Tus emociones serán como un océano, pero a veces es necesario que pongas los pies sobre la tierra. Siempre estarás lleno de amor. Sin embargo, parece que es complicado que encuentres a la persona adecuada. Deja de preocuparte de lo que digan los demás.