Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 17 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Sueles ser hiperactivo y tener muchas ganas de hacer actividades, pero a veces hace falta que te detengas para tomar un descanso. Este jueves te sentirás poderoso, listo para conquistar el mundo y que te lleguen muchas bendiciones.

TAURO

Es hora de que sueltes las riendas de lo que no puedes controlar. No siempre tienes que estar encima de todo, relájate un poco y deja a un lado esa personalidad obstinada. Deja que las cosas fluyan, es lo mejor para todos.

GÉMINIS

Es hora de que te enfoques en un solo objetivo, que no divagues porque, si lo haces, al final terminarás quedando mal en todo. Cuando pretendes hacer tantas cosas a la vez, ten por seguro que nada sale bien, no te arriesgues.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

La recomendación de los planetas para esta jornada es que dejes de ser tan duro y cerrado. No temas mostrar tus sentimientos, sal de ese caparazón que no te deja crecer. Es tiempo de derribar las murallas que no te dejan ser tú.

LEO

Al ser el rey del Zodíaco quieres destacar en todo lo que haces y sobresalir en cualquier lugar que te pares, pero tienes que comprender que no es así. No todo gira a tu alrededor y si no lo aceptas te llevarás muchas decepciones.

VIRGO

Los astros te dicen que ya no es tan necesario que te esfuerces en los detalles, sobre todo en el área laboral. Este fin de semana enfócate mejor en un panorama más general. La perfección es increíble, pero no es la mejor opción siempre.

LIBRA

Se impone que dejes de tratar de mantener la armonía. Está bien evitar conflictos, pero a veces son necesarios para solucionar problemáticas o dejar en claro ciertas situaciones. Debes aprender a expresar tu opinión.

ESCORPIO

Es momento de que dejes salir los demonios internos que tienes, no te limites, te hace falta para desahogarte. Enfrenta tus miedos y la transformación personal que se aproxima una vez que te expreses libremente.

SAGITARIO

Constantemente estás en busca de aventuras y horizontes desconocidos, ya que eres de los más atrevidos de la rueda zodiacal. No obstante, a partir de ahora tienes que plantar los pies en la tierra y enfrentar la realidad.

CAPRICORNIO

No permitas que el trabajo te consuma por completo. Tienes que buscar un equilibrio sano en tu vida y, así, darle el mismo peso a lo laboral, lo familiar y hasta lo amoroso. Tómate un respiro para disfrutar de tu entorno.

ACUARIO

Eres un visionario nato, siempre estás pendiente de dónde puedes hacer un negocio. Pregúntate si eso realmente vale la pena. Los planetas te dicen que no es recomendable que la vida se te vaya solo en eso, haz más cosas.

PISCIS

Fantaseas mucho y debido esa actitud podrías irte por caminos incorrectos. Es preciso que aprendas a ver la realidad del exterior y que no te dejes llevar por lo que sueñas o ves en tu imaginación. Ve por lo que es real.