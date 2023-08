escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 24 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Es momento de que dejes de quejarte de lo que tienes y emprendas acción. Si no te gusta lo que ves a tu alrededor, tú eres el único que puede cambiarlo. No pierdas el tiempo en excusas, ve por tus objetivos.

Tauro

Los astros te dicen que dejes de soñar despierto, al imaginar las cosas no las vas a conseguir, tienes que trabajar por ellas. Baja de esa nube que no te lleva a ninguna parte y sé más determinante para ir por tus metas.

Géminis

No estarás del todo bien el día de hoy, ya que tienes muchas dudas sobre tu futuro y sobre la relación actual con tu pareja. Trata de encontrar estabilidad, solo tú sabes lo que eso significa para ti y qué implica, que nadie decida por ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Eres uno de los signos más sentimentales del Zodíaco, pero no debes dejarte dominar por eso. Está bien que intentes comunicar siempre lo que sientes, porque eso te hace sentir más liberado, pero hazlo con cuidado de no lastimar a otros.

Leo

Aprovecha la energía que tienes para inspirar a otras personas, no seas egoísta, ten por seguro que al enseñarle a la gente lo que sabes no se te acabará la sabiduría. Además, mientras más des, más recibes del Universo.

Virgo

Los errores suelen darse en cualquier escenario de la vida, así que deja de esperar que todo salga perfecto porque no será así. Solo vas a decepcionarte por algo que no tiene solución, trata de relajarte, no te estreses.

Libra

Si tienes como objetivo conseguir el equilibrio y la armonía en tu vida, no puedes permanecer estancado en la indecisión. Para el cumplimiento de las metas hay que tener una actitud determinante, sin darle vueltas a nada.

Escorpio

A estas alturas ya deberías dejar de intentar encontrar secretos profundos o curiosidades ocultas de las personas. No toda la gente tiene algo interesante que debas descubrir, si continúas así caerás en un hoyo sin salida.

Sagitario

Eres un ser aventurero, al que le gusta improvisar y vivir al límite. No obstante, en ocasiones sí es necesario que planifiques para evitar contratiempos y malos ratos. Los compromisos no son cadenas, son parte de la existencia de un adulto.

Capricornio

Es hora de que dejes de verte como el único protagonista de la historia. Hay personas a tu alrededor que tienen incluso más talento que tú. En este mundo todos son únicos y tienen el mismo valor, nadie es más y nadie es menos.

Acuario

Eres el maestro de la imaginación y la originalidad, pero la advertencia del Cosmos para esta jornada es que no despegues los pies de la tierra. A veces en esos procesos imaginativos sueles perder la noción de la realidad.

Piscis

Este jueves debes poner fina atención en tus responsabilidades para evitar que se te olvide cumplir con alguna. Si en algún momento te sientes rebasado y crees que no podrás hacer todo, pide ayuda o sé sincero y di que no tienes tiempo.