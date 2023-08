El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 3 de agosto

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 3 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

La recomendación astrológica para ti es que no te dejes llevar por los sentimientos y el furor en cuanto conoces a alguien. Antes de involucrarte sentimentalmente, averigua más sobre esa persona, no te expongas.

TAURO

Es fundamental que de tus caídas siempre aprendas algo. A pesar de que sea un proceso complicado, trata de sacarle una enseñanza. No confíes de nuevo en quien ya te demostró que no está para ti cuando lo necesitas.

GÉMINIS

Una de tus amistades podría hablar mal de ti a tus espaldas, pero no te preocupes, este jueves o en lo que resta de la semana sabrás de quién se trata. Una vez que sepas, sácale de tu vida para que no vuelva a intentar dañarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Idearás una nueva manera de recibir dinero y tus ingresos económicos mejorarán. Solo sé cuidadoso porque la abundancia, así como llega, puede irse. No gastes en lo que no necesitas y guarda lo más que puedas.

LEO

Te enterarás de un chisme acerca de una persona cercana a ti, sin embargo, tienes que ser discreto y no dárselo a conocer a nadie. Por ahora guárdatelo, podría servirte más a futuro para defenderte o arremeter contra alguien.

VIRGO

Hay probabilidades de que tu pareja no esté en su mejor momento y hoy te lo haga saber. Está muy distante e indiferente a ti, algo de lo que te darás cuenta de inmediato. No permitas que la rutina los alcance.

LIBRA

Los astros te dicen que no vale la pena gastar tu tiempo con gente que no lo valora. No descuides tu vida solo por satisfacer a otros, no te lo mereces. Se cancelará un evento social que tenías, pero, en cambio, comenzarás a planear un viaje.

ESCORPIO

La solución a tus problemas llegará más pronto de lo que crees. Confía en que todo saldrá bien porque así será, los planetas no te decepcionarán. Eso sí, no esperes nada de quienes ya te demostraron que no están para ti.

SAGITARIO

Es preciso que busques una nueva manera de canalizar tu energía, dado que sueles hacer cosas que no te aportan nada positivo. Ahora utiliza tu tiempo para realizar algo que sí te deje aprendizajes o al menos un momento de diversión.

CAPRICORNIO

Podrías cometer algunos errores este jueves por la falta de autovaloración que tienes. Sin embargo, de inmediato te darás cuenta y no permitirás que nadie pase por encima de ti. Se aproxima una buena temporada.

ACUARIO

Una de tus amistades te anunciará su embarazo, emociónate como si la felicidad fuera también tuya. Por otro lado, están por llegar nuevas oportunidades laborales. Analiza bien lo que realmente quieres para que no te equivoques.

PISCIS

Tuviste muchas oportunidades de volver a ser feliz en materia amorosa, pero las cosas no sucedieron como debían por tus inseguridades y miedos. Es momento de que dejes de lado todo eso y te dispongas a vivir plenamente.

