escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este jueves 31 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tendrás más energía que el resto de la semana y querrás darte prisa en todo. Sin embargo, podrías equivocarte de camino y hacer cosas sin pensar. Deja a un lado esa euforia y analiza dos veces antes de actuar.

Tauro

Se impone que ya no seas tan necio porque podrías tener problemas con tus allegados. Sueles ser obstinado hasta con las cosas que no tienes razón, algo que molesta a los demás. Escucha otras opiniones.

Géminis

Si tienes muchas ideas en la mente, puedes desahogarlas una por una, no hay razones para querer hacer todo a la vez. Recuerda que ir por la vida tan apresurado no es algo bueno, al contrario, varios planes podrían salirte mal.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

La recomendación del Cosmos para esta jornada es que te dejes sentir todas las emociones, pero que tampoco caigas en una sensibilidad insana. Siempre está bien sentirse agotado, triste y hasta melancólico, pero solo por un momento.

Leo

Tu autoestima y autoconfianza estarán por las nubes, no habrá nada que te haga dudar de ti o de tus habilidades. No obstante, debes ser consciente de que no toda la gente está para aplaudirte, no te sientas mal si no sucede.

Virgo

Los astros te dicen que hay algunos rasgos de tu personalidad que debes cambiar, como el de los detalles. Siempre les tomas demasiada atención a cosas pequeñas, hasta el punto de que te frustra algo que tiene solución.

Libra

Estarás más indeciso que nunca debido a la búsqueda incesable de equilibrio. Querrás estar tan en paz, que dudarás de todo lo que hagas porque pensarás que hay cosas que no te dejan vivir tranquilo. No te obsesiones.

Escorpio

Estás en una etapa de descubrimiento e investigación, en la que hallarás secretos de la gente que quieres. Solo no te vuelvas paranoico con ese tema y permite que la vida fluya. No todos te ocultan algo, debes saberlo.

Sagitario

Te nacerá la idea de salir a vivir nuevas experiencias y aventuras gigantescas. Lo que deseas es un golpe de adrenalina y, si tienes la oportunidad de obtenerlo, hazlo. Por otro lado, no prometas cosas que no vas a cumplir.

Capricornio

El Universo te enviará varias señales de que vas por el camino correcto y que la escalada hacia la cumbre terminará con éxito. Estás enfocado en tus metas y nadie te sacará de ahí. Solo aprende a descansar un poco.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Estarás más pensativo que en otros días, lo que te hará reflexionar cosas que ni siquiera tienen sentido. No pienses de más ni trates de modificar lo que sucede a tu alrededor. No eres el salvador de la gente, ya compréndelo.

Piscis

Este jueves tendrás un poco de complicaciones en el ámbito sentimental. Te adentrarás a sentimientos tan profundos que no podrás o no querrás salir de allí. No te ahogues en tu propia desilusión, sal adelante a como dé lugar.