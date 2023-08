escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 14 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Se impone que tengas un poco más de paciencia porque a veces caes en graves errores por tu desesperación. Ve con pasos firmes, permite que las cosas fluyan y que sigan su curso, no presiones nada.

Tauro

Los astros te dicen que no te cierres a vivir nuevas cosas o nuevas maneras de pensar. Eres uno de los más obstinados del Zodíaco, y eso tiene que terminar. Está bien ser seguro de ti y siempre ir por un camino determinado, pero a veces hace falta explorar algo diferente.

Géminis

Ten cuidado con prometer más de lo que puedes cumplir porque es tu palabra la que está en juego. Nunca digas que harás algo si al final terminarás por dejarlo a un lado. Concéntrate en una cosa a la vez, no intentes abarcar todo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

No esperes a que tus seres queridos adivinen lo que sientes, tú debes decírselos para que te comprendan. Recuerda que las relaciones se construyen y que todo lo que te haga sentir mal tienes que decirlo, es la única forma en la que se arreglarán los malentendidos.

Leo

No permitas que tu autoconfianza se convierta en arrogancia, siempre cae mejor una persona humilde y que comparte sus conocimientos con el mundo entero. Respecto al amor, habrá momentos románticos y mucha pasión.

Virgo

Estarás más analítico que nunca, según los planetas. Verás cada detalle y tratarás de armar el rompecabezas, sin embargo, no exageres. No te desvivas por buscar fallos, no todo tiene que ser perfecto.

Libra

Eres una de esas personas que tiende a decir lo que los demás quieren escuchar, pero eso podría traerte problemas próximamente. Es mejor que seas sincero y que no finjas ninguna emoción, permite que te conozcan tal como eres.

Escorpio

Tu intuición estará muy certera, así que déjate guiar por ella y no dudes. No obstante, también se te recomienda estar relajado y no ser tan desconfiado. A veces la gente no tiene las intenciones que tú crees.

Sagitario

Debes prestarle atención a tu relación amorosa, dado que es lo que más descuidado tienes. No le hagas falsas promesas a tu ser amado, dirígete hacia él con sinceridad. Si estás un poco distante, trata de remediarlo.

Capricornio

Este lunes estarás más enfocado que nunca en tus metas, irás con toda la motivación y ganas hacia el cumplimiento de tus objetivos. La única advertencia es que no te estreses demasiado, busca espacios para relajarte.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Acuario

Ponle atención a lo que dicen los demás, no ignores sus opiniones porque de ahí podrías aprender muchas cosas. Sé un poco más tolerante, lo que otros piensan también es importante, tienes que aprender a recibir ideas que no son las tuyas.

Piscis

A partir de hoy tendrás momentos de mucha sensibilidad, por lo que deberás mantenerte alerta. No te dejes arrastrar por los malos sentimientos o por la nostalgia, permite que todo fluya y no intentes presionar nada.