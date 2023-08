escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 28 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Tendrás más energía que nunca para abatir cualquier obstáculo que se te presente. Sin embargo, la única advertencia que se te hace es que no pises ni lastimes a nadie en ese intento tuyo por alcanzar el éxito o la tranquilidad.

TAURO

La recomendación para esta semana es que le muestres al mundo de lo que estás hecho, que seas un poco más obstinado con tus objetivos y que no dudes de ti. Estás tan concentrado en no fallar, que no te das cuenta de que a tu alrededor hay un mundo de oportunidades.

GÉMINIS

No tendrás control de tus emociones el día de hoy, todo lo que sentirás parecerá como una montaña rusa. Además, tu mente estará en constante movimiento y difícilmente te concentrarás en algo. No tengas miedo, es normal.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Se impone que dejes de aferrarte al pasado y te concentres en el presente. No dejes que la debilidad te alcance. Si bien es correcto permitirte sentir muchas cosas, no es tan recomendable que te dejes llevar por los sentimientos negativos.

LEO

Ya son varios días seguidos en los que tu horóscopo dice que debes evitar pensar que todo gira en torno a ti porque no es así. Entonces, deja de hacerlo y no busques ser el centro de atención en los lugares, solo caerás mal.

VIRGO

Eres uno de los signos más perfeccionistas del Zodíaco, siempre intentas que los detalles estén en perfecto estado y, si no, no te gustan. No obstante, es crucial que seas un poco más relajado con todo lo que te rodea.

LIBRA

Te nacerá un gran deseo de hacer justicia con tus propias manos, lo que quieres es que ya haya equilibrio y armonía en tu vida. Sin embargo, te tomará mucho tiempo hacerlo porque no tienes el valor necesario. Eso habla de tu calidad humana.

ESCORPIO

Los astros te dicen que tu intensidad suele confundir a la gente, por lo que es preciso que seas un poco más relajado. Lo que nadie quieres es lidiar con alguien con quien no se puede hablar tranquilo y sin dramas.

SAGITARIO

No toda la gente está preparada para recibir opiniones o una verdad inesperada, así que sé más prudente al contar algo. Lo que debes de cuidar es no lastimar a otros con lo que dices, piensa dos veces antes de hablar.

CAPRICORNIO

Siempre te ha costado soltar las riendas y relajarte, pero es momento de que aprendas a hacerlo. No puedes vivir estresado o con la idea de que todo saldrá mal. Si es necesario, pide ayuda y delega responsabilidades.

ACUARIO

Tienes ideas muy innovadoras y la mayoría son prometedoras, sin embargo, también hay que admitir que a veces te desconectas de la realidad y reflexionas cosas que no son alcanzables. Sé más realista y consciente.

PISCIS

Ya es tiempo de que dejes de ser tan empático porque, en ese intento, te vuelves sensible en extremo. No puedes dejar que los afectos de otros te lastimen, preocúpate por tu propia vida y tus propios problemas.