escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 4 de septiembre en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Siempre tienes energía para hacer las cosas, pero eso provoca que en ocasiones seas un poco impulsivo. Esta semana trata de controlar ese temperamento para que no hagas algo de lo que puedas arrepentirte después.

TAURO

Eres el más obstinado de la rueda zodiacal. Mientras que muchos pueden considerarlo como un defecto, tú puedes tomarlo como una ventaja. Aprovecha esa determinación que tienes para superar los obstáculos.

GÉMINIS

Los astros te dicen que en ocasiones te falta concentración, sueles estar muy disperso. Trata de enfocarte en una sola cosa a la vez para que puedas terminarla satisfactoriamente. De lo contrario, tu mente divagará por todos lados.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Deja de aferrarte al pasado, no conseguirás nada bueno de ahí. Tienes que aprender a soltar, especialmente si se trata de personas o recuerdos que ya no te sirven. Permite que llegue todo lo nuevo a tu vida.

LEO

La advertencia para este inicio de semana es que seas menos egocéntrico porque podrías herir susceptibilidades. Además, no siempre cae bien una persona que cree que todo gira en torno a ella, ten cuidado.

VIRGO

No todo puede ser perfecto y eso tienes que entenderlo antes de que sea tarde. Es correcto que les prestes atención a los detalles, pero no intentes que todo esté meticulosamente cuidado. Acepta las imperfecciones.

LIBRA

Si deseas tener armonía en tus relaciones interpersonales y en tus espacios privados, debes tener conversaciones incómodas. No puedes evitar los conflictos siempre, dado que a veces son necesarios para tener paz.

ESCORPIO

Sueles ser un poco posesivo con tus seres queridos, algo que debes cambiar de inmediato. Los celos no son para nada positivos, podrían fastidiar a las personas que están cerca de ti. Suelta el control un poco, no pasará nada malo.

SAGITARIO

Puedes llegar a ser un poco imprudente con lo que dices y haces, cuida ese detalle porque a la larga no te gustarán los resultados que obtendrás de eso. Piensa dos veces antes de actuar y evita tomar decisiones impulsivas.

CAPRICORNIO

Eres un tanto ambicioso y disciplinado, que son las virtudes que te han llevado hasta la cima. No obstante, en ese camino puedes ser un poco frío emocionalmente. Recuerda que las relaciones humanas son importantes, deja de ser tan distante.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Se te advierte que si continúas así de alejado y disperso de las personas que quieres, podrías sufrir las consecuencias en el corto plazo. Es vital que demuestres tus sentimientos y emociones a los demás, es lo más sincero que puedes hacer.

PISCIS

La advertencia del Cosmos es que, si no enfrentas la realidad de las cosas, nunca tendrás certeza de lo que hay en tu vida. A veces escapas de los problemas o las situaciones que no te gustan, pero no es lo más sano.