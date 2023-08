El horóscopo de Nana Calistar para hoy, lunes 7 de agosto

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este lunes 7 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tienes toda la energía de tu lado, así que cualquier cosa que hagas está destinada a ser exitosa. Solo no tomes riesgos innecesarios porque ni siquiera la suerte te ayudará. Sé positivo y enfócate en lo que sabes hacer perfectamente.

Tauro

Se impone que dejes de aferrarte a las cosas, a veces tienes que dejar ir para crecer. Los cambios siempre son buenos y debes comprenderlo. Ten por seguro que serás más feliz cuando aprendas a soltar todo lo que ya cerró su ciclo en tu vida.

Géminis

La recomendación para esta semana es que no trates de abarcar todo porque terminarás por fallar en algo. Es mejor que te enfoques al 100% en pocas cosas para que las hagas con toda tu capacidad y triunfes.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Eres de los signos que más intentan mantenerse en su zona de confort, pero eso tiene que terminar. Es necesario que salgas de tu caparazón porque es la única forma en la que crecerás. No todo es una amenaza.

Leo

Es preciso que comprendas que no todo gira sobre ti. Está bien que quieras ser el centro de atención, pero no siempre es posible, el resto del mundo también es importante. No tengas miedo de compartir el reflector.

Virgo

Estás convirtiéndote en un ser sumamente perfeccionista y atado a los detalles. En un principio eso estaba bien porque tratabas de que las cosas funcionaran, pero ahora llegas a niveles alarmantes. Relájate y fluye.

Libra

Deja de intentar complacer a todos, no es tu obligación. Basta con que tú estés feliz con lo que eres y no le hagas daño a nadie. A veces es necesario que digas que no y que defiendas tu posición por sobre todas las opiniones.

Escorpio

La recomendación de los planetas para este inicio de semana es que no trates de descubrir los secretos ocultos de todas las personas. Hay gente que incluso ni siquiera tiene, además no estás en el derecho de saberlo todo.

Sagitario

Sueles tener un estilo de vida nómade e invitar a que otros sigan tus pasos. Sin embargo, comprende que no toda la gente tiene las mismas posibilidades que tú. Esta semana intenta mantenerte en un solo lugar, descubrirás los beneficios.

Capricornio

Eres ambicioso por naturaleza, pero no abuses porque todo en exceso es malo. Siempre ve por el éxito, así como lo haces siempre, pero no olvides mirar hacia abajo de vez en cuando para apreciar todos tus logros.

Acuario

Se impone que seas un poco más cariñoso con tu pareja y que le demuestres lo que sientes por ella más a menudo. Sueles olvidarte de los pequeños detalles, pero estos también son importantes para mantener una buena relación.

Piscis

No te pierdas en tu mundo de fantasía, ve un poco más de la realidad que te rodea. Los asuntos que sí existen requieren de más atención tuya. Por otro lado, establece límites en el amor, no lo des todo si no es recíproco.

LA NACION