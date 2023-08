escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 22 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Estás moviéndote cada vez más rápido, parece que tienes una prisa enorme por avanzar en todos los aspectos de tu vida. No obstante, es necesario que tengas un poco más de paciencia si no quieres cometer errores.

Tauro

La recomendación de los planetas para esta jornada es que te mantengas atento a todo tipo de señales que te mande la vida. También que te conserves firme ante todas las curvas que deberás pasar para llegar a tu camino.

Géminis

Deja de pensar de más las cosas, no es para nada positivo que te adentres en pensamientos que solo te atormentan. Tienes que aprender a darte cuenta cuando eso ya se convierte en obsesión, o si es solo por pasar el tiempo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Estarás más eufórico que nunca y con ganas de expresar por todos lados tus emociones. No te limites, aunque no sepas cómo, intenta comunicarte con los demás. Será bien valorada tu intención de sincerarte.

Leo

Tendrás una gran necesidad de atención, sobre todo por parte de tus seres queridos. Solo ten cuidado, no exijas de más porque podrías fastidiar a tus seres queridos. Es mejor que pidas lo que necesitas, pero sin enojarte.

Virgo

Eres una de las personas más organizadas del Zodíaco, por lo que no puedes dejar ni un cabo suelto. Sin embargo, debes aprender que a veces está bien dejar las cosas en desorden, te ayudará a sentirte más liberado.

Libra

En ocasiones es más funcional decir que no a tratar de hacer cosas aunque no tengas tiempo. Si este martes tienes demasiadas ocupaciones, entre tu trabajo, tu pareja, tu familia y tus negocios, prioriza lo más importante.

Escorpio

Tu intuición estará más encendida que nunca, así que no ignores sus alertas. No obstante, también es fundamental que no te dejes envenenar por tus propias sospechas y que las confundas con una señal.

Sagitario

Tú naciste listo para conquistar el mundo, siempre tienes algo que hacer para sobresalir. A pesar de que hay muchas personas que hacen lo mismo que tú, no permitas que eso te haga decaer. En el piso del éxito hay lugar para todos.

Capricornio

Estás tan enfocado en cumplir tus metas, que no te das la oportunidad de ver el camino y apreciar tus esfuerzos. Cuando subes una montaña no solo importa llegar a la cima, sino también apreciar el paisaje alrededor.

Acuario

Estarás más inspirado que nunca, solo ten cuidado de no volverte distante con las personas que quieres. Siempre debe de haber un equilibrio en tu vida, entre tus objetivos profesionales, tu familia, tus amigos y tu pareja.

Piscis

Los astros te dicen que este martes estarás muy sensible, también soñador y lleno de esperanza. Solo céntrate en la realidad, no te dejes llevar por las fantasías que nunca van a cumplirse. Permítete fluir sin presiones.