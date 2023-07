El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 25 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 25 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Eres valiente y apasionado, lo que te traerá muchas recompensas a futuro. Además, tu energía en este final de mes estará en su punto máximo y eso te ayudará a enfrentar cualquier desafío con determinación.

TAURO

Encontrarás una gran satisfacción en la estabilidad y el confort, por lo que no es muy probable que quieras tomar riesgos. Si eso te hace sentir bien en este momento, está bien, enfócate en tus objetivos y no te distraigas.

GÉMINIS

Tu mente estará muy activa, te sentirás bastante inspirado en otra gente y en las cosas que ves en la calle. También estarás motivado, querrás aprender de todo y desarrollarás una gran habilidad para comunicarte con las personas.

CÁNCER

Estarás muy sensible en esta jornada, por lo que gustarás de rodearte de personas que te comprendan y te den su cariño. No te cierres emocionalmente, déjate querer y recibe todo lo bueno que te brinden los que te quieren.

LEO

Muchas personas intentarán desanimarte con comentarios negativos, pero no debes permitirlo. Ignora las críticas y sigue adelante. Aprende a deshacerte de lo que no te hace bien, incluidas las personas que te hacen eso.

VIRGO

Si estás soltero, es muy probable que esta noticia te agrade: conocerás gente nueva, incluso alguien que promete ser tu gran amor. Lo mejor es que tendrás varias opciones para elegir, solo trata de no lastimar a nadie en el camino.

LIBRA

Los astros te dicen que lo que más debes cuidar en los próximos días son tus sentimientos. Que nada ni nadie te haga sentir mal y, en caso de que suceda, aléjate de inmediato. Si tú no te cuidas, nadie más lo hará.

ESCORPIO

Se cancelará un viaje que tenías planeado, pero no es motivo para ponerse triste, en realidad fue por tu bien. Respecto a tus amistades, te enterarás de algunos chismes que los involucran. Sigue con tus objetivos laborales.

SAGITARIO

Ten mucho cuidado con lo que haces este martes, especialmente lo malo. Recuerda que el karma es muy preciso y todo vuelve con creces. Tú decides si quieres atraer bendiciones o, por el contrario, cosas negativas.

CAPRICORNIO

Se impone que dejes de deprimirte por lo que no sucedió o por lo que quedó a medias. Si una persona decidió no estar contigo significa que no era para ti. Ten por seguro que pronto encontrarás a alguien que te valore.

ACUARIO

Está bien trabajar por lo que deseas, pero también debes priorizar algunos momentos de descanso. Si tu cuerpo siente los esfuerzos y crees que tienes que relajarte por varios días, hazlo. En el amor, se visualizan algunas traiciones.

PISCIS

Si estás en medio de una situación complicada, analiza quiénes realmente están a tu lado apoyándote. No te rodees de gente que solo te busca cuando te va bien y cuando necesitas ayuda ni siquiera se hace presente.

