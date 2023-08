El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 8 de agosto

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este martes 8 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Necesitarás enfocarte más que nunca en tus objetivos porque podrías dejarlos de lado inconscientemente. Deja de saltar de una idea a otra, concéntrate solo en una y ve hacia ella con todas las fuerzas.

Tauro

Gustas de mantenerte en tu zona de confort porque eso te da estabilidad, pero para crecer tienes que salir de allí a como dé lugar. Es hora de enfrentarte a nuevos desafíos, no temas hacerlo, te saldrá todo bien.

Géminis

Este martes estarás un poco indeciso en varios aspectos de tu vida, te costará dirigirte por algo en específico. Lo que tienes que hacer es dejar de distraerte, tomar una buena decisión sin miedo y seguir adelante.

Cáncer

Estarás más sensible que nunca el día de hoy, pero que ese no sea un motivo para que te dejes manipular por los demás. Tampoco utilices tus lágrimas para conseguir lo que quieres, sería lo más bajo que puedas realizar.

Leo

Los astros te dicen que es hora de que aprendas que no todo gira en torno a ti, por más que lo intentes. Todo el mundo tiene la misma importancia que tú, así que bájate de esa nube de ego que te mantiene cegado.

Virgo

Es preciso que dejes de intentar controlarlo todo porque eso no es posible. Relájate lo más que puedas y acepta tus imperfecciones. Si no sueltas un poco la rienda de las cosas terminarás bastante estresado y eso no es lo que quieres.

Libra

La recomendación para esta jornada es que busques un equilibrio constante, pero que no te excedas en el intento. Está bien ir de un lado a otro, siempre y cuando no te quedes en un péndulo de indecisión, mantente firme.

Escorpio

No es recomendable que te hagas el importante y enigmático solo porque hay cosas que la gente no sabe de ti, porque en realidad todo el mundo tiene secretos, no solo tú. Ábrete un poco con tus seres queridos, sé más cariñoso.

Sagitario

Es preciso que midas tus palabras a la hora de expresarte con los demás. Evita dejarte llevar por los impulsos porque no tienes filtro y podrías herir a alguien. Si hablas sin pensar es probable que te quedes sin amigos.

Capricornio

Relaja un poco tu jornada de trabajo, no te obsesiones con llegar a los objetivos más rápido que todos. Ve a tu paso y sin presiones, disfruta del proceso. Si escalas sin parar, llegarás completamente agotado a la cima.

Acuario

Eres uno de los signos que más ideas innovadoras posee, pero no todas son perfectas y tienes que aceptarlo. Aprende a no darlas a conocer sin filtros, sino a seleccionar las mejores para que los demás las acepten.

Piscis

No te dejes arrastrar por la corriente, si quienes te rodean van hacia un lado no significa que tengas que seguirlos. Sé firme con tus convicciones y defiende tus límites. Por otra parte, expresa lo que sientes o te ahogarás con ello.

