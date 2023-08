escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este miércoles 9 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Se impone que trates de crear un balance funcional en tu vida, es decir, que no te concentres solo en un área, sino un poco en todas. Pasa tiempo con tu familia y amigos, pero no descuides tu trabajo ni actividades personales.

TAURO

Te enterarás de un chisme en el que se te involucró y tu molestia será muy grande. Estarás bajo los reflectores a nivel público, pero no le prestes mucha atención a eso. Todo lo que te digan te servirá para el futuro.

GÉMINIS

Es necesario que no cambies tu esencia, mucho menos si es para complacer a otras personas. Mantente firme a tus ideales y a lo que tú eres. Aléjate de esa gente que quiere que modifiques lo que no le parece.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

El karma existe y te llegará tarde o temprano, tú decides si es de forma positiva o negativa. Volverás a confiar en una persona que te falló, pero no te preocupes, eso habla de tu buen corazón, no todos saben perdonar.

LEO

Te enterarás de varias cosas inesperadas que, en un inicio, te pondrán de mal humor. Trata de mantenerte estable y no desequilibrarte por situaciones que no valen la pena. Ten cuidado con los accidentes y caídas.

VIRGO

Se aproximan una serie de cambios en tu vida, de los que aprenderás. No temas dejarte llevar, ten por seguro que el Universo tiene lo mejor para ti. Aunque al principio no te guste lo que ves, te convencerás a la larga.

LIBRA

En relación con el amor, es preciso que dejes de rogarle a esa persona que ya te demostró que no está para ti. Valórate y sé consciente de lo que mereces, seguro es algo mucho mejor de lo que tienes ahora. Analízalo.

ESCORPIO

Si tuviste problemas con tu pareja, no hay nada de lo que debas preocuparte. Todo se resolverá más rápido de lo que crees. Te recuperarás en el terreno que ya creías perdido, recobrarás fuerzas en lo que eres bueno.

SAGITARIO

Los astros te dicen que, si tienes pareja, priorices pasar momentos de más calidad con ella. No te enfrasques en tu rutina diaria porque podrías dejar de tener detalles con tu ser amado. Eso les causaría problemas a futuro.

CAPRICORNIO

Te darán la noticia de un embarazo, ya sea dentro de tus amistades o tu pareja, y eso te hará muy feliz. La vida es corta, disfruta como mejor te parezca y no le hagas caso a la gente que solo intenta hacerte sentir mal.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Es recomendable que no te entrometas en asuntos que no tienen nada que ver contigo. Para qué quieres estar dentro de problemas que no puedes resolver y que no te afectan directamente. Céntrate en lo tuyo.

PISCIS

Registrarás cambios de humor muy fuertes, por lo que tienes que ser cuidadoso a la hora de hablar con tus seres queridos porque podrías desquitarte con ellos. Retomarás ciertas conversaciones pendientes con alguien.