Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 25 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

Aries

Tendrás la necesidad de avanzar en varios aspectos de tu vida, por lo que es probable que tengas una energía impaciente. Trata de controlarte porque no toda la gente comparte esa inquietud y podrías molestar a alguien.

Tauro

Es importante que dejes a un lado los prejuicios y vivas la vida sin limitantes. Tampoco te aferres a las rutinas, las personas o los escenarios, permite que fluyan. Tu entorno mejorará cuando ya no te preocupes por él.

Géminis

Eres uno de los signos más creativos y este viernes explotarás esa habilidad. Puedes aplicarla en cualquier aspecto de tu vida, ten por seguro que te servirá de mucho. Además, nadie te igualará en cuanto a ideas, eres el mejor.

Cáncer

Sueles ser muy rudo y drástico, pero este fin de semana es importante que salgas de ese caparazón y te permitas estar en sintonía con tus emociones. Si no tratas de experimentar esa parte de ti, te quedarás pasmado.

Leo

Tendrás un brillo incandescente que no cualquiera podrá opacar, no por nada eres el rey del Zodíaco. No obstante, debes pensar que no todo se trata de ti y que a veces es necesario que les des a otros la oportunidad de sobresalir.

Virgo

No te obsesiones con los detalles menores porque eso podría llevarte a la ruina. Está bien analizar las cosas y tomar todas las precauciones posibles, pero centrarte solo en tratar de encontrar errores es dañino.

Libra

Es vital que le prestes atención a tu cuerpo y a tu apariencia física, dado que es lo que te hará sentir bien. Mientras tú te sientas en paz y satisfecho contigo, no habrá ningún problema. Solo cuídate de no caer en la obsesión porque lo perfecto no existe.

Escorpio

Es preciso que aproveches la pasión que tienes por descubrir cosas secretas, para indagar más acerca de cómo cumplir tus objetivos. Por ahora enfócate en tus metas y en qué puedes hacer para llegar hasta donde quieres.

Sagitario

Tendrás mucho interés por explorar y aprender cosas nuevas, pero antes de embarcarte en muchos proyectos, ve por el que realmente te importa. Además, no te satures de responsabilidades porque no tendrás tiempo.

Capricornio

Te llegarán algunas oportunidades de trabajo, tantas que deberás elegir alguna. Trata de que sea la que más te convenza y la que más beneficios tenga a futuro. Lo más importante es que asegures tu bienestar.

Acuario

Los astros te dicen que el día de hoy nacerá en ti una gran necesidad por cambiar el mundo, querrás hacer hasta lo inimaginable. No obstante, toda la gente tiene ideas diferentes y puede ser que no encuentres a nadie que te siga el paso.

Piscis

Tu intuición estará más despierta que nunca, así que trata de prestarle atención en todo momento y no ignorar las alertas. No te dejes arrastrar por las corrientes emocionales negativas, usa tu cabeza para decidir por dónde ir.