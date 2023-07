El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 28 de julio

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 28 de julio en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

En los últimos días, tuviste dudas acerca de tu pareja, no estabas seguro de si realmente te amaba o no, dado que no te lo demuestra de la misma forma que tú. Pero deja de insistir con eso, existen lenguajes del amor distintos.

TAURO

Te llegarán oportunidades de crecimiento profesional próximamente, ya sea hoy o en los días siguientes. No sabrás qué camino elegir porque serán varias opciones, pero la respuesta es sencilla: lo que te deje más ingresos económicos.

GÉMINIS

Te involucrarán en un chisme familiar, mismo al que debes hacer caso omiso. No te entrometas en esos asuntos que solo te quitarán la energía. Preocúpate mejor por lo que realmente vale la pena, como los trámites que tienes pendientes.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy Pixabay

CÁNCER

Ten cuidado con los golpes y caídas porque estarán a la orden del día. También sé más consciente de tu estado emocional y busca ayuda cuando no te sientas bien. Deja de sobre pensar las cosas, pide consejos a tus amigos.

LEO

Sueles salir lastimado de las relaciones porque das más de lo que recibes, algo que debe terminar. No des todo desde el primer momento, espérate a que las cosas avancen para entregarte. También exige reciprocidad.

VIRGO

Es muy probable que descubras una traición de tu pareja, no necesariamente una infidelidad, pero sí te lastimará mucho. Ante todo, exige respeto, que te traten bien y te den lo que te mereces, si no, deberías quedarte soltero.

LIBRA

La recomendación para esta jornada es que aprendas que la vida es dura. No todo es color de rosa como se pinta en las películas, siempre te vas a encontrar con obstáculos difíciles de superar. Solo debes tener fortaleza para afrontarlos.

ESCORPIO

Te sentirás un poco decaído durante el fin de semana y es porque una persona importante para ti está alejándose poco a poco. Habrá cambios drásticos en tu vida social, pero todo se arreglará a través del diálogo, inténtalo.

SAGITARIO

Ten cuidado con los pensamientos negativos que sueles tener, de tanto pensarlo terminarás atrayéndolo. El Universo es sabio y te brinda todo lo que tú le pides, sin importar si es bueno o malo. Sé más positivo y optimista.

CAPRICORNIO

Es preciso que seas más cuidadoso a la hora de expresar tus sentimientos y opiniones, ya que podrías cometer una indiscreción. Lo que debes priorizar es cuidar el bienestar de quienes te rodean, no seas agresivo.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Si no quieres perder a la persona que tienes a tu lado, sé un poco más activo. Ser lento en los asuntos amorosos no es una buena señal para la otra persona porque significa que no estás tan interesado. Sigue adelante sin miedo.

PISCIS

Extrañarás mucho a quienes ya no forman parte de tu vida, pero no hay nada que puedes hacer por ahora. Es mejor que aprendas a estar sin ellos y te resignes. Las cosas no pueden salir como esperas todo el tiempo.

LA NACION