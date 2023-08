El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 4 de agosto

escuchar

Nana Calistar ofreció sus nuevas predicciones para este viernes 4 de agosto en sus redes sociales. La experta reveló cómo les irá a todos los signos del Zodíaco en lo económico y en el amor. Según ella, la mayoría tendrá que usar el día de hoy para reflexionar sobre algunos aspectos de su vida. Esto es lo que los astros traerán para cada uno.

ARIES

Estarás lleno de energía y pasión durante el fin de semana, así que trata de no darle salida a todos tus impulsos, mesúrate. En cuanto a los obstáculos, esos sí abátelos con todas tus fuerzas, que nada te detenga.

TAURO

Es preciso que seas un poco más analítico contigo mismo para que te des cuenta de los errores que cometes. Ten cuidado con ser demasiado obstinado este viernes, sé un poco más flexible y mantén la mente abierta.

GÉMINIS

La recomendación para esta jornada es que te mantengas concentrado en lo que verdaderamente importa en tu vida, evita la dispersión a toda costa. En cuanto a tus sentimientos, comunícalos de manera clara y sincera.

Los horóscopos para Nana Calistar para hoy UNSPLASH

CÁNCER

Te sentirás más emocional y sensible que de costumbre, y todo es a causa de lo que ha pasado en los últimos días. Sin embargo, no es algo de lo que debas avergonzarte, no tienes por qué esconderte. Afronta lo que llegue.

LEO

Tendrás la autoconfianza por las nubes, no habrá nada que pueda hacerte dudar de ti ni de tus capacidades. Lo anterior te abrirá muchas puertas, solo trata de siempre ser humilde y no actuar con arrogancia.

VIRGO

Estarás totalmente enfocado en los detalles de cualquier tipo y eso te ayudará a resolver los problemas con más precisión. Eres tan analítico que sabes a la perfección en dónde va cada cosa, solo no seas tan duro y crítico contigo.

LIBRA

Eres uno de los signos más armoniosos del Zodíaco, pero eso no significa que debas quedarte callado cuando haya un conflicto. Está bien mantener tu paz interior, aunque cuando se necesite saca las garras y defiéndete.

ESCORPIO

Estarás más intenso que el resto de la semana, evita que esa sensación te lleve a los extremos de ser posesivo con tu pareja. Él o ella es una persona individual, permítele que haga cosas en las que tú no estés involucrado.

SAGITARIO

Los astros te dicen que este viernes tu personalidad aventurera saldrá al exterior. Querrás ir por lo desconocido y vivir emociones fuertes. También te sentirás muy libre, solo evita ser irresponsable y olvidarte de tus ocupaciones.

CAPRICORNIO

Nadie podrá pararte porque tienes la ambición al nivel más alto. Quieres crecer y triunfar a como dé lugar, por lo que comenzarás a esforzarte de una forma sobrehumana. La única advertencia es que no dejes que el trabajo te consuma.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

ACUARIO

Estarás lleno de ideas innovadoras y revolucionarias que a muchos no les gustarán, pero a otros les encantarán. Todo es cuestión de gustos, tú haz lo que te guste. La originalidad será tu distintivo este fin de semana.

PISCIS

Es preciso que le prestes atención a tus corazonadas porque tendrás la intuición más despierta que nunca. Enfócate en lo que es real y necesario, aprende a diferenciar la fantasía de lo que realmente hay en el mundo.

LA NACION