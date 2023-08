El horóscopo de Niño Prodigio para hoy, jueves 3 de agosto

escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este jueves 3 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. A nivel general, la alineación de la Luna y Saturno con Piscis darán a todos una lección de lo importante que es ser empático con los demás.

Aries

Tendrás un aumento de actividad laboral, así que prepárate física y mentalmente. Estarás sometido a un gran estrés, para enfrentarlo trata de hacer todo con calma y a tu ritmo. Si te abrumas, tómate momentos para relajarte.

Tauro

Deberás tomar algunas decisiones referentes a tu futuro, algo que generará gran furor en tu círculo de amistad. Sin embargo, recuerda que quienes realmente te quieren, estarán para ti por sobre todas las cosas.

Géminis

Será una jornada muy exigente para ti porque, por un lado, te mantendrás ocupado por tu trabajo y, por el otro, estará tu familia demandándote atención. Trata de mantener un equilibrio y prestarle interés a las dos cosas.

Cáncer

Podrías enfrentarte a una discusión por diferencia de ideales con varias personas. La recomendación es que aprendas a escuchar puntos de vista distintos y que sepas respetar que otros no piensan igual que tú.

Leo

Si en los últimos días pensabas en pedir un préstamo, hoy los astros te dicen que no es ideal. No te comprometas con obligaciones que más adelante no podrás cumplir. No creas que todo se solucionará después por arte de magia.

Virgo

Estarás más propenso a los desacuerdos con la gente que te rodea. Si no quieres vivir ese proceso y prefieres evitar peleas innecesarias, canaliza tu energía en cosas que sí te aporten algo positivo, no te enfoques en los problemas.

Libra

Te sentirás un poco agobiado porque no lograste terminar con todas tus obligaciones. No obstante, debes permanecer tranquilo y sin estrés, ya habrá momento en el que puedas cumplir con todo. Si sigues estresado, tu salud se verá afectada.

Escorpio

Eres uno de los signos más independientes y autosuficientes del Zodíaco, sin embargo, sueles saturarte de actividades porque piensas que puedes con todo tú solo. Se impone que este jueves te dejes ayudar por los que te rodean.

Sagitario

La única advertencia que te hacen los planetas ahora es que tienes que soltar un poco las riendas de tu trabajo para aprender a vivir. La vida no solo se basa en un empleo, también puedes salir y pasar tiempo con los que quieres.

Capricornio

Te llegará una propuesta de trabajo que, en un principio, parecerá muy prometedora, pero la recomendación es que te tomes tiempo para analizarla. Observa bien todas las opciones que hay y luego elige.

Acuario

Podrías tener problemas con tus socios comerciales y su negocio terminará. No es algo de lo que debas desanimarte, al contrario, es una señal de que ahora tienes que comenzar todo por ti mismo y buscar que esa fuente de ingresos sea duradera.

Piscis

Es probable que recibas agresiones por parte de gente a la que no le caes bien. Lejos de abrumarte, activa tu escudo protector para que no te lastimen. Con eso demostrarás que tienes gran capacidad para exigir respeto.

