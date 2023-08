escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este lunes 21 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. En estos días podrían surgir fricciones, conflictos y tensiones en las relaciones. Desde Libra, la Luna hará una cuadratura con Plutón y eso sacará algunas verdades ocultas sobre los vínculos. Es momento de afrontar la realidad.

Aries

Los temas del día serán el amor y las relaciones. Si estás en un compromiso de matrimonio, prepárate para unir lazos. Si estás soltero, alguien especial podría llegar a tu vida. Ama sin miedo y entrégate de verdad.

Tauro

Considera que los pensamientos y el miedo sobre el futuro podrían tener impactos en tu salud. No te preocupes porque la mente tiene un gran poder y es hora de usarlo a tu favor. Puedes practicar algunas disciplinas para relajarte.

Géminis

Los secretos y las suposiciones son las que te impiden ser feliz. Deja de esconderte y expresa lo que sientes sin miedos o reservas. En el amor habrá señales positivas siempre y cuando estés convencido de tus sentimientos. Recuerda vivir el presente.

Niño Prodigio dio los horóscopos de hoy Niño Prodigio/YouTube

Cáncer

Deberás establecer límites con alguien que no los conoce y no los respeta. Protege tu intimidad. En caso de que te sientas abrumado, pide ayuda a tus familiares y no dudes en buscar ese círculo de apoyo.

Leo

Hoy será un día de pensar en tu mente, estudiar e informarte. La comunicación será vital en tus actividades, pero también deberás tener cuidado porque las palabras son poderosas.

Virgo

Los negocios han ido muy bien, así que te toca evaluar cuál es la mejor opción para invertir tus ganancias. Es hora de pensar en ti y darte los gustos que te mereces.

Libra

Es el instante especial para comenzar una nueva actividad o explorarte a ti mismo. Tu magnetismo estará en su punto máximo y todo lo que hagas tendrá un fuerte efecto en tu entorno.

Escorpio

Cierra todo lo que comenzaste y no dejes cabos sueltos, así aliviarás tu alma. Sé considerado con los demás, si tuviste un comentario hiriente hacia alguien, pídele disculpas.

Sagitario

Los que se acerquen a ti disfrutarán de pasar el tiempo contigo y caerán rendidos ante tu encanto. En una fiesta o reunión social podrás forjar buenas relaciones que enriquecerán tu vida.

Capricornio

Si estás en busca del éxito en el campo laboral, será clave que te enfoques en tener un buen ambiente y aprender a colaborar en equipo. Trata de soltar un poco el control.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Suelta todas esas cargas que te limitan y no te dejan ver más allá. Deja atrás las estructuras establecidas y renueva tus ideas. Los astros dicen que es el instante de adoptar una filosofía que te haga sentir pleno. El mundo espera todos tus matices.

Piscis

Tus emociones llegan a un límite, así que sumérgete en tu interior y enfrenta tus facetas oscuras. Usa el poder de transformación para evolucionar y descubre tu verdadero potencial. Renace con tu mejor versión.