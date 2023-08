escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este martes 15 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. La Luna avanza por Leo y se encuentra con Venus, lo que invita a los signos a conectar internamente con el poder de la fuerza femenina, para reconocer y valorar el papel fundamental que desempeña en sus vidas.

Aries

La recomendación para ti en este inicio de semana es que trates de transformar todas tus cicatrices en enseñanzas de vida. Es hora de que renazcas como el ave fénix y que dejes atrás las ataduras que no te dejan avanzar.

Tauro

Asistirás a una reunión familiar en la que te cruzarás con alguien que fue importante para ti, probablemente una expareja o una examistad. Se te removerán sentimientos, pero trata de mantenerte estable.

Géminis

Es un día perfecto para entablar conexiones románticas y planear citas. Alguien te invitará a salir, a través de un mensaje o una llamada, no dudes en aceptar esa propuesta. Si no te llega, sé tú quien tome la iniciativa.

Niño Prodigio sacó sus cartas para hacer las proyecciones del día Facebook/Victor Florencio Niño Prodigio

Cáncer

Comenzarás a cuestionarte sobre si fue una decisión correcta aliarte con tus socios y la respuesta te llegará más rápido de lo que crees. En tus relaciones interpersonales, te alejarás de la gente con la que ya no conectas.

Leo

Todo fluirá mejor a partir de hoy: tendrás una mejor relación con tus seres queridos; encontrarás el amor si es que no tienes pareja; sentirás más paz en tu interior y hasta te verás más saludable físicamente. Hallarás el equilibrio perfecto.

Virgo

Es probable que comiences a sentir que no eres bien valorado en tu relación amorosa. Pensarás que tu pareja no te da la importancia que mereces y debes externárselo. Es la única manera en la que se puede solucionar.

Libra

Se impone que te liberes de compromisos antiguos que ya no te corresponden. No permitas que te impongan luchas que no son tuyas, sal de ahí y empieza una nueva etapa. La finalidad es que te sientas más libre.

Escorpio

Te encontrarás entre la espada y la pared en cuanto a tu trabajo. Tendrás que tomar una decisión definitiva este martes. Por otro lado, desarrollarás interés sentimental por una persona que antes pasaba desapercibida para ti.

Sagitario

Recibirás noticias de una persona que está lejos o con la que no mantienes contacto desde hace mucho tiempo. Se revivirán sentimientos que creías que ya estaban superados, no dejes que eso te desestabilice.

Capricornio

Los astros te dicen que es momento de probar nuevas técnicas para que tus relaciones íntimas se intensifiquen. Quizá los procesos que aplicaste en el pasado no dieron frutos, así que tienes que intentar cosas diferentes.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Acuario

Para que una relación de cualquier tipo funcione, es crucial que haya armonía entre las dos partes. Eso se logra con la comunicación y el diálogo, cuando ambos expresan lo que sienten. Esas son las conexiones reales.

Piscis

Tomarás un momento de reflexión respecto a tu vida profesional. Evaluarás si realmente te hace feliz tu trabajo actual y eso es bueno porque significa que estarás dispuesto a cambiar de horizontes en caso de ser necesario.