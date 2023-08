escuchar

El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos de este miércoles 30 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada signo de la rueda zodiacal. La Luna y Saturno se unirán en Piscis, lo que inspirará a muchos a tejer una capa de protección para proteger su lado más sensible y vulnerable.

Aries

Sentirás una mayor conexión con tu interior y, así, podrás determinar cuál es tu misión en esta vida. A partir de hoy serás alguien más analítico y madurarás a un nivel que no imaginabas. Tendrás pensamientos más profundos.

Tauro

Te volverás más selectivo con tus amistades porque te darás cuenta de que lo más importante es que te rodees de quienes te aportan algo positivo. En materia laboral, se te presentará la oportunidad de entrar a un proyecto.

Géminis

Obtendrás un ascenso o un reconocimiento por parte de tus superiores, sabrán identificar cuán valioso eres como colaborador. Con la experiencia que tienes, podrías incluso ser el líder de tu propia empresa.

Cáncer

Los astros te dicen que consideres estudiar algo nuevo para expandir tus conocimientos y ser una persona más preparada. También analiza bien una propuesta laboral que te llegará del extranjero, puede ser el suceso que cambie tu vida.

Leo

No será un buen día para ti, pasarás por varios instantes de tensión y pensarás que no hay manera de salir de ahí. Sin embargo, no te presiones por solucionarlo todo de una vez, resuelve los problemas poco a poco.

Virgo

Llegó el momento de que decidas si quieres continuar con tu relación de pareja o no. Deja de jugar con esa persona que sí te ama y que te lo ha demostrado en todo este tiempo. Comprométete al 100% con ella o retírate.

Libra

Tendrás más trabajo que nunca, pero con tu capacidad podrás entregarlo todo satisfactoriamente. En ese camino no te olvides de tu salud física y mental, es lo más importante. Date tiempos de descanso y relajación.

Escorpio

La verdadera felicidad se construye: primero debes tener claro cuáles son tus deseos y después luchar por ellos. No puedes esperar que todo te llegue por arte de magia porque nunca será así, cambia esa idea.

Sagitario

Empezarás a formar tu propio patrimonio este miércoles, ya sea con el trámite de un préstamo para comprar tu propia casa o pensar en formar una familia con tu pareja. También asumirás más responsabilidades en el trabajo.

Capricornio

No podrás postergar más esa conversación incómoda con tu pareja o con algún otro ser querido. Para mantener relaciones sanas y estables es necesario que esos diálogos existan, sé contundente con tus opiniones.

Acuario

Los astros te dicen que es necesario que seas más organizado con tu economía a largo y mediano plazo. Si no lo haces quedarás en banca rota muy pronto, no te lo permitas. Gasta tu dinero con responsabilidad.

Piscis

El día de hoy te sentirás preparado para tomar una decisión con confianza, una que antes siquiera reflexionarla te costaba mucho trabajo. Apláudete esos pequeños éxitos, porque eso son, aunque a veces no lo creas.