El astrólogo Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, dio los horóscopos para la semana del 21 al 25 de agosto a través de su página web oficial. Desde primera hora, anunció qué traerán los astros para cada miembro de la rueda zodiacal. Advirtió que, a nivel general, serán días claves para avanzar en diferentes aspectos.

Aries

Tendrás muchas obligaciones con las cuales cumplir esta semana. Es probable que no tengas tiempo para hacerlo todo, pero no te preocupes, puedes pedir ayuda si es necesario. No descuides tu salud por el trabajo.

Tauro

Sufrirás momentos de incertidumbre en el amor, tendrás muchas dudas sobre tu relación amorosa. Todo será a causa de un tercero que aparecerá en tu vida, deberás elegir entre esas dos personas.

Géminis

Es momento de que abordes una situación familiar que te ha atormentado por mucho tiempo. Sueles dejar de lado los problemas por el miedo a enfrentarlos, pero es momento de que eso termine. Ten esas conversaciones incómodas.

Los horóscopos de Niño Prodigio para el día de hoy Niño Prodigio/Facebook

Cáncer

La recomendación de los planetas para esta jornada es que retomes tus estudios si así lo crees necesario. No sientas que es demasiado tarde para eso, siempre hay tiempo. Pon en orden tus documentos importantes.

Leo

Podría haber ciertas trabas en una transacción económica que tenías planeada para uno de estos días. Lo único que tienes que hacer es calmarte y gestionar adecuadamente tus movimientos. Si tienes que leer algo, hazlo tranquilo.

Virgo

Los astros te dicen que para ser una persona íntegra tienes que analizar tus defectos. Las cosas podrían complicarse si no lo haces así, dado que tus seres queridos se cansarán de que nunca pidas disculpas ni asumas tus errores.

Libra

Tendrás que lidiar con todos los trámites que dejaste pendientes para finalmente darles salida. Sin embargo, otra advertencia es que cuides tu salud a medida que te llenas de trabajo, si no, tu cuerpo te pasará factura.

Escorpio

Es momento de replantearte algunos planes que tenías y trazar un nuevo camino para el futuro. No importa si las cosas ya no son como las querías al principio, tienes que ir poco a poco, así es la vida y debes aceptarlo.

Sagitario

Te harán una oferta profesional que tendrá cambios significativos en tu vida. Podrías tener que cambiarte de ciudad o planear algunos viajes. También cabe la posibilidad de que debas elegir entre dos puestos de trabajo.

Capricornio

Te replantearás algunas creencias que tenías y con las que ya no estás de acuerdo. No te preocupes, es un curso normal que sigue la vida, no está mal querer cambiar de horizontes, solo hazlo consciente de que todo será diferente a como lo acostumbras.

Acuario

Si estabas en espera de un préstamo económico, deberás tener más paciencia. Esos procesos son lentos y no siempre se obtienen cuando los necesitas. Por otro lado, descubrirás un secreto que te dejará impactado.

Piscis

Notarás que tu pareja está un poco distante y puede ser que te sientas confundido de seguir a su lado. Pero es algo normal dentro de las relaciones, lo importante es que lo hables con él o ella. No fuerces nada, deja que fluya.