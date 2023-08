escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 17 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Lograrás todo lo que considerabas imposible y eso te dará un golpe de autoconfianza impresionante. Tendrás algunos problemas económicos, pero no permitas que con dicha situación se empañen tus éxitos y triunfos.

Números de suerte: 20, 9, 16.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

No hay una edad estipulada para que puedas estudiar, así que si te llama la atención retomar algún curso no dudes en hacerlo. Lo más importante es que continúes en la realización de tus sueños y que te prepares académicamente.

Números de suerte: 8, 10, 2.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Los astros te dicen que todo el dinero que inviertas de forma sabia, se te multiplicará. Aprovecha para darte ciertos lujos y gustos, mímate un poco. Recibirás visitas inesperadas, pero muy agradables, en este día.

Números de suerte: 2, 19, 34.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Todo lo relacionado con los negocios y la comunicación con empresarios está bien proyectado para ti. Se aproximan algunos cambios en tu vida, pero no te asustes, todo será para tu bien y con beneficios incluidos.

Números de suerte: 44, 26, 38.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación para esta jornada es que no actúes impulsivamente, aunque tengas muchos deseos de hacerlo. Trata de controlarte y pensar dos veces lo que vas a decir antes de hablar. Sé más paciente con todos.

Números de suerte: 4, 21, 13.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Comenzarás a disfrutar de lo que un día te negaron, lo que te dará una felicidad inmensa desde hoy y hasta los próximos días. No podrás creer lo cambiante que es la vida y que ahora tú estés arriba de la rueda de la fortuna.

Números de suerte: 46, 20, 5.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No es aconsejable que te aventures a lo desconocido, al menos no por ahora. Ve por los caminos que ya conozcas y rodéate de la gente que sea de tu confianza. Para lo nuevo hay que esperar un poco más, por seguridad.

Números de suerte: 3, 45, 15.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es preciso que te olvides de todo lo que ya quedó en el pasado. No tiene caso que revivas algo que no te aportará nada positivo, al contrario, solo te ancla a recuerdos que te hacen daño. Permite que la luz entre a tu vida.

Números de suerte: 2, 33, 1.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

No te quedes sentado en la espera de que las cosas lleguen a ti. Tú tienes que esforzarte por conseguirlas y por no fracasar en el intento. De igual forma, si no lo logras a la primera, puedes seguir intentándolo hasta que quieras.

Números de suerte: 17, 46, 30.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Nunca des tu opinión en un sitio donde no te la pidieron porque podrías incomodar. Cuida mucho tus palabras, antes de decir algo piénsalo dos veces y reflexiona si con ello no lastimarás a nadie. Sé más prudente.

Números de suerte: 15, 44, 25.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Es preciso que termines con los compromisos con los que ya no te identificas, tanto en materia profesional como personal. No estás obligado a hacer nada, tú decides por dónde caminar y qué es lo que quieres para el futuro.

Números de suerte: 35, 18, 7.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Aléjate de todo lo que te cause tensión o angustia, es la manera más sencilla en la que puedes protegerte de las malas energías. También aplica las técnicas que profesas: no critiques a la gente ni señales sus defectos.

Números de suerte: 6, 29, 45.

Horóscopo de Piscis