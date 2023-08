escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 24 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Te decidirás a no derramar más lágrimas por gente que no lo merece y, en consecuencia, te alejarás de esas personas que te lastimaron. Ahora nadie podrá manipularte ni decirte qué hacer, compartirás tiempo solo con quien tú desees.

Números de suerte: 18, 26, 42.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Los astros te dicen que este jueves tendrás más brillo que nunca, lo que significa que también aumentarán las envidias. A tu alrededor hay muchas personas que dicen quererte, pero en realidad odian verte triunfar o ser feliz.

Números de suerte: 9, 26, 43.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Se te presentarán algunos obstáculos en medio de tu jornada laboral, pero debes saber que no hay reto que no venzas, tú puedes con todo. Si tus directivos te encomiendan algo, es porque saben que eres capaz de lograrlo.

Números de suerte: 6, 21, 30.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que organices un poco mejor tu tiempo para que puedas cumplir con tus obligaciones satisfactoriamente y que, además, te tomes algunos momentos de descanso. Esto último no puedes dejarlo de lado.

Números de suerte: 10, 14, 17.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Tendrás que tomar decisiones drásticas en el ámbito personal, no hay forma de que escapes de ese caos. También tendrás el atrevimiento de adentrarte en nuevos terrenos, no te dará miedo explorar y ponerte a prueba.

Números de suerte: 21, 3, 39.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se exaltará tu necesidad de revelarle un secreto a tu pareja, uno que te has guardado por mucho tiempo. Incluso si no tienes una relación amorosa, querrás exponerle tus sentimientos a la persona que te atrae. No dudes en hacerlo.

Números de suerte: 19, 22, 17.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Se acercan días de mucho romance, perfectos para conseguir pareja o, si ya tienes, pasar momentos increíbles con ella. Es tiempo de que le prestes más atención a tus relaciones interpersonales, es lo más valioso que tienes.

Números de suerte: 51, 8, 11.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Tus emociones estarán a flor de piel, todo lo sentirás al doble o al triple. La advertencia que te hacen los planetas es que trates de controlarte un poco, que no exageres con la sensibilidad porque todo en exceso es perjudicial.

Números de suerte: 5, 20, 16.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Comenzarán a llegarte buenas ganancias económicas, solo tienes que aprender a cuidar el dinero y no gastártelo en lo primero que ves. Aléjate de las mesas de juego o todo lo que tenga que ver con el azar, no caigas en tentaciones.

Números de suerte: 4, 17, 32.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Antes de hacer algo, piénsalo dos veces, sobre todo si se trata de un impulso. Hay cosas que no porque desees hacerlas significa que realmente sean para tu bien. Por otro lado, se despertará en ti el romanticismo.

Números de suerte: 15, 23, 5.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Gozarás de muy buena compañía este jueves, estarás rodeado de gente que amas y te ama: amigos, familia y tu pareja, en caso de que tengas. Lo mejor es que se envolverán en conversaciones interesantes porque todos tienen los mismos intereses.

Números de suerte: 29, 12, 5.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

La recomendación para esta jornada es que estés más atento a tu salud, trata de comer alimentos saludables y no consumir lo que ya sabes que te hace daño. Si es necesario ingresarte a un régimen alimenticio, hazlo.

Números de suerte: 27, 6, 32.

