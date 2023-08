El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 3 de agosto

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 3 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Escucha los consejos que te da la gente que tiene más experiencia que tú y que han alcanzado el éxito de la misma manera que tú lo deseas. Ponlos en práctica con la fe de que también te funcionarán. Sé perseverante.

Números de suerte: 36, 15, 44.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Sueles dar pie a problemas y dudas dentro de tu relación amorosa, pero tú tienes el poder de cambiarlo. Habla claro sobre lo que sientes y siempre di la verdad, exige que también te den lo mismo. Date a respetar.

Números de suerte: 13, 5, 16.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Este jueves es importante que no te dejes llevar por los malos comentarios que hacen ciertas personas sobre ti. Siempre te cruzarás con gente malintencionada, pero está en ti prestarles atención o no. Pon límites.

Números de suerte: 4, 22, 46.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

A partir de hoy, y por lo que resta del fin de semana, estarás muy solicitado en el ámbito social. Recibirás múltiples invitaciones y no podrás rechazar ninguna. Harás nuevas amistades y con una de ellas podría terminar en romance.

Números de suerte: 7, 10, 12.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que no tengas duda de que alcanzarás tus metas. Tendrás mucha buena suerte en los negocios y en todo lo que se relaciona con tu trabajo. Con tu inteligencia y disposición todo será más sencillo.

Números de suerte: 26, 38, 20.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Es hora de que busques tu bienestar y que te enfoques en sentirte libre. Si es necesario, haz una limpieza en tu hogar y aléjate de la gente que ya no te agrada. Lo importante es que te desprendas de aquello que te retrasa.

Números de suerte: 21, 9, 4.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Aunque te sientas cansado, sigue adelante. Recuerda que las personas más exitosas son las que se esfuerzan más que el resto. Por otro lado, no te enfrasques en cosas del pasado, déjalas ir y disfruta el presente.

Números de suerte: 30, 12, 8.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Te espera un día muy agitado, por lo que es preciso que tomes fuerzas de donde puedas. No obstante, no estarás solo, recibirás el apoyo de muchas personas. Solo no descuides tu salud por estar ocupado, mantén un orden.

Números de suerte: 25, 33, 28.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

La recomendación para esta jornada es que no te vayas a los extremos en ningún ámbito de tu vida. Sé más consciente de lo que haces y acepta tus errores en caso de ser necesario. No culpes a otros por lo que haces.

Números de suerte: 5, 44, 3.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Tus esfuerzos finalmente serán reconocidos, tanto en el trabajo como en la casa y en el área académica. A partir de ahora recibirás buenas noticias y muchas bendiciones caerán sobre ti. No dudes de que tus seres queridos te acompañarán en ese camino.

Números de suerte: 42, 37, 21.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Estarás más complaciente que nunca con la gente que te rodea y eso provocará que descuides un poco tus propias necesidades. Trata de encontrar un equilibrio sano, en el que no dejes de lado ninguno de los dos extremos.

Números de suerte: 8, 31, 6.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Se impone que seas más puntual y llegues temprano a tus compromisos, sobre todo si es algo de trabajo. Una persona que siempre llega tarde a las citas no da buena impresión. En cuanto al amor, no tomes nada por seguro, pregunta si tienes dudas.

Números de suerte: 45, 38, 29.

Horóscopo de Piscis

LA NACION