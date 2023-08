escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este jueves 31 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es preciso que corrijas todos los aspectos negativos que hay en tu vida para que puedas comenzar a disfrutarla. Tus relaciones sentimentales y tu entorno en general mejorarán el día que te decidas a cambiar.

Números de suerte: 6, 18, 22.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

La recomendación de los planetas para esta jornada es que seas un poco más duro con la gente. De lo contrario, abusarán todavía más de tu gran corazón. Las personas no tienen compasión por nadie, tenlo presente.

Números de suerte: 19, 3, 28.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La suerte estará hoy de tu lado en todos los aspectos. Lo único que tienes que hacer es mantener tu mente positiva. Visualiza las ideas que quieres llevar a cabo, con la seguridad de que se cumplirán y que todo estará bien.

Números de suerte: 15, 30, 21.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se acerca el fin de semana y comenzarán a llegarte invitaciones a reuniones sociales. No desaproveches ninguna, no dejes nada para después porque podrías arrepentirte. Organiza tus tiempos para que puedas hacer todo.

Números de suerte: 18, 5, 21.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Es importante que expreses todo lo que sientes, sobre todo lo que crees que es injusto. Es la única forma en la que los demás sabrán que algo te molesta o que no es de tu total agrado. La gente no puede adivinar lo que quieres.

Números de suerte: 22, 30, 14.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

No te preocupes por lo que todavía no ha pasado, ese es tu mayor problema, no te enfocas en el presente por pensar desesperadamente en el futuro. Exagerar los sentimientos no siempre es bueno, es perjudicial para ti.

Números de suerte: 4, 37, 46.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los astros te dicen que llegó el tiempo de explorar nuevas cosas, por lo que es preciso que no te pongas límites tú mismo. Sueles suponer que no eres capaz de hacer algo, pero es todo lo contrario. Solo créelo tú.

Números de suerte: 6, 45, 3.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

No permitas que la gente falsa esté alrededor de ti. Descubrirás que hay un supuesto amigo que siempre intenta copiarte todo, hoy fíjale límites para que deje de hacerlo. Solo así te ganarás el respeto de las personas.

Números de suerte: 38, 2, 15.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Presta especial atención en tu trabajo porque hoy podrías estar tan de prisa que cometerás ciertos errores. Al final, te llevará más tiempo corregirlos. Entonces, es mejor que hagas todo bien desde el principio para evitar fallas.

Números de suerte: 14, 33, 17.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Se impone que te desconectes de las preocupaciones diarias para que comiences a ver los pequeños detalles que tiene la vida. Es una buena forma de simplificarte la vida y no permitirte caer en la desesperación

Números de suerte: 46, 10, 4.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Cuida tu dinero y trata de no gastártelo en lo primero que ves. Las extravagancias no son buenas para ti porque solo te hacen derrochar. Está bien darse un gusto de vez en cuando, pero no rodearse de excentricidades.

Números de suerte: 7, 30, 42.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tomarás decisiones que en algún momento te daba pánico siquiera pensarlas. No dudes de tus capacidades, si la vida te puso eso en frente es porque puedes abatirlo. En el área económica aumentarán tus ingresos.

Números de suerte: 11, 31, 9.

Horóscopo de Piscis