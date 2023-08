escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este mates 29 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Todo lo que antes te parecía negativo ahora se convertirá en positivo. Tu vida mejorará radicalmente, solo tienes que mostrarte abierto a los cambios. La suerte está de tu lado, no la desaproveches ni te preocupes por nada.

Números de suerte: 45, 8, 39.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Puede ser que este martes discutas con tu pareja por un tema relacionado con los celos, pero tranquilo, su relación sobrevivirá. El amor que se tienen es más fuerte que las peleas o los disgustos que se generen uno al otro.

Números de suerte: 28, 7, 14.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Una persona te buscará para hacerte una invitación de interés. Di que sí y aprovecha los instantes de diversión que vivirás. No obstante, también debes de tener cuidado con no desatender tus responsabilidades diarias.

Números de suerte: 1, 15, 28.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Llegarás a la conclusión de que luchar por algo solo te desgasta física y emocionalmente, entonces, decidirás dejarte llevar y tomarte las cosas más relajadas. Tendrás grandes sorpresas, sobre todo en el ámbito familiar.

Números de suerte: 25, 6, 11.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

La recomendación es que cuides de tu salud aunque te sientas bien. Para preservar tu bienestar físico no es necesario esperar a sentirte mal, es mejor prevenir. Tomarás nuevamente las riendas de tu vida, felicidades.

Números de suerte: 7, 15, 19.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se estabilizarán todas tus relaciones: las de familia, las de amistad y hasta la de pareja. Si había algo que no te gustaba, se solucionará. Por otro lado, te sentirás más motivado en tu trabajo y satisfecho con lo que haces.

Números de suerte: 6, 4, 20.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los astros te dicen que escuches la nueva propuesta que quieren hacerte en el trabajo. Puede ser que al principio no te parezca viable, pero al analizarla verás que es la mejor opción. Sé un poco más flexible, no te cierres.

Números de suerte: 17, 50, 3.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Se impone que valores más lo que tienes en la vida, desde las cosas materiales hasta las sentimentales. Sueles darle importancia a lo que no la merece. En cuanto a tu pareja, tendrá muy poco tiempo para verte.

Números de suerte: 9, 21, 10.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se te presentará la oportunidad de ganar más dinero, ve tras ella y no la sueltes hasta que realmente sea tuya. Si en algún momento recibes un “no”, no te conformes con eso, lucha hasta que se convierta en un “sí”.

Números de suerte: 24, 18, 41.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Harás algunos viajes cortos en los próximos días, así como reuniones con personas muy cercanas a ti. Lo más importante es que pases tiempo con tus allegados y que te olvides de los problemas. Todo proyecto que empieces parece tener buen futuro.

Números de suerte: 21, 48, 9.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Los astros te dicen que no te desanimes si lo que haces no resulta favorable, no todo puede salir como tú esperas. Continúa con la búsqueda e intenta por todos los medios cumplir con tus metas, pero si no se puede resígnate.

Números de suerte: 5, 23, 13.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

No te faltará el dinero, aunque tampoco te sobrará, así que lo más recomendable es que no lo derroches y que trates de ahorrar. Evita comprar cosas que no necesitas. Disfruta cada momento junto a tus seres queridos.

Números de suerte: 12, 44, 35.

Horóscopo de Piscis