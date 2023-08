El horóscopo de Walter Mercado para hoy, miércoles 2 de agosto

escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 2 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Tu intuición en el área de los negocios será certera, sabrás cómo invertir tu dinero sabiamente y con la intención de que te dé resultados positivos. Te esforzarás al máximo en todas tus actividades y todos lo notarán.

Números de suerte: 7, 10, 3.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Llegarás a nuevos acuerdos con tu pareja y su relación mejorará gracias a eso. Si estás en busca del amor, es preciso que salgas y socialices con personas, no rechaces ninguna invitación. De otro modo, nunca lograrás conectar con alguien.

Números de suerte: 7, 10, 25.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

La recomendación de los planetas para esta jornada es que cuides lo que con tanto trabajo te costó ganar. Si no preservas lo que es tuyo, nadie más lo hará por ti. En temas de empleo, te llegarán algunas oportunidades.

Números de suerte: 37, 5, 2.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Se impone que cualquier dinero que llegue a tus manos lo utilices para pagar tus deudas. No trates de darte una vida de lujos mientras, por otro lado, hay alguien a quien le debes. La abundancia te llegará si lo haces.

Números de suerte: 6, 17, 33.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Si quieres que todo te salga bien, tienes que tomarte tu tiempo para analizar todos los escenarios, posibilidades y oportunidades. Nunca tomes una decisión arrebatada, primero hay que estar bien orientados.

Números de suerte: 9, 14, 37.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Una buena forma de atraer abundancia económica es ayudar a los que más lo necesitan. Sírveles, sé generoso y dales apoyo sin esperar nada a cambio. El Universo te recompensará muy pronto con el doble de lo que tú diste.

Números de suerte: 16, 38, 21.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Recibirás regalos y varias sorpresas que te harán muy feliz. Como no te lo esperabas, el detalle será todavía más conmovedor. Pronto comenzará la etapa de tu cumpleaños y eso significa que cada vez más personas estarán cerca de ti.

Números de suerte: 43, 1, 50.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Este miércoles por fin te atreverás a decir todo lo que sientes, ya no hay modo de que te lo guardes. Ten por seguro que a partir de que lo hagas te sentirás liberado. Tendrás la gran habilidad de aconsejar a los demás.

Números de suerte: 40, 8, 3.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Los astros te dicen que evites rodearte de gente problemática, ya que solo te atrasan y además te aportan energía muy negativa. Recuerda que debes estar al lado de quienes creas que te enseñarán cosas nuevas: si tus amigos son disciplinados, seguramente te volverás igual, por poner un ejemplo.

Números de suerte: 20, 44, 18.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Recibirás el día de hoy lo que te mereces, conforme a tus actitudes del pasado. De ti depende que lo que llegue sea bueno o malo. Si no te agrada lo que ves, entonces procura ser más amable porque el karma existe.

Números de suerte: 12, 4, 31.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Habrá mucha actividad en tu núcleo familiar, algo que te beneficiará en el ámbito emocional. Te sentirás protegido y con mucha gente que te quiere a tu alrededor. Por otro lado, también te irá bien en los negocios.

Números de suerte: 19, 8, 14.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es hora de que tomes las riendas de tu vida para que la lleves por donde mejor te parezca. Explora nuevos senderos, no te quedes con las ganas de nada. Si no tienes acompañante, no dudes en hacerlo solo.

Números de suerte: 11, 43, 29.

Horóscopo de Piscis

LA NACION