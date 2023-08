escuchar

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este miércoles 9 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Lo más importante a cuidar este miércoles es tu salud mental, tienes que saber establecer límites y prioridades. Una vez que lo hagas, recobrarás la fuerza de antes y te volverán las ganas de compartir con tus seres queridos.

Números de suerte: 33,18, 26.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Si tienes problemas económicos, lo más recomendable es que busques la ayuda de un profesional. Así no te estresarás por intentar balancearlos. En tu trabajo, delega responsabilidades, no puedes hacerlo todo tú.

Números de suerte: 15, 20, 10.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Todavía tienes mucho que aprender de las personas exitosas que te rodean. No dudes en aceptar sus consejos y tomarlos como inspiración para construir tu propio imperio. Cuida tu estado emocional, es lo más relevante.

Números de suerte: 22, 1, 39.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Tienes una creatividad inmensa, más grande que la de muchos de los demás signos. Sin embargo, no siempre sabes cómo utilizarla, por lo que necesitas a alguien que te dirija o te oriente sobre qué hacer con ella.

Números de suerte: 19, 5, 24.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Los astros te dicen que es tiempo de que le prestes más atención a tu cuerpo y que le des todo lo que te pida. En los últimos días, o quizá semanas, te has mantenido alejado de esa responsabilidad de velar por tu bienestar.

Números de suerte: 16, 8, 3.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Se te presentarán gastos imprevistos por un tema familiar, así que por ahora trata de ahorrar y gastar solo en lo estrictamente necesario. También tendrás una oportunidad laboral que deberás aprender a aprovechar sabiamente.

Números de suerte: 6, 29, 4.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

No estarás del todo bien en cuestiones del amor. Habrá ciertas complicaciones, aunque de ahí aprenderás una lección que quedará para toda la vida. Tendrás oportunidades de incrementar tus ingresos económicos.

Números de suerte: 8, 10, 3.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Conocerás nuevas personas, que se convertirán en amistades duraderas y especiales. Por otro lado, te surgirá el deseo por mudarte o al menos visitar el extranjero. Recordarás a alguien que ya no está junto a ti.

Números de suerte: 21, 8, 6.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Tienes que descartar de una vez por todas las cosas que ya no te sirven ni tienen un propósito en tu vida. Mientras no te deshagas de todo eso, no le darás paso a lo positivo que está por llegar. Deja que todo fluya.

Números de suerte: 14, 3, 7.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

La recomendación para esta jornada es que te cuides de las personas hipócritas porque tienes muchas a tu alrededor. Es hora de que dejes de rodearte de gente que te miente o que te envidia, pero que te muestra una buena cara.

Números de suerte: 11,20, 15.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Se impone que tengas más determinación para evitar que otros quieran decirte qué hacer. El único que puede decidir sobre su vida eres tú, así que busca tu propio camino y metas, sin importar lo que otros digan.

Números de suerte: 45, 5, 18.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Tu objetivo número uno para este miércoles será estar tranquilo y sin ningún tipo de estrés a tu alrededor. Gustarás de estar principalmente al lado de tu familia, en medio de actividades del hogar donde te sientas arropado.

Números de suerte: 2, 9, 15.

Horóscopo de Piscis