Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las previsiones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 18 de agosto.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de que hagas las paces con las personas con las que tuviste conflictos en el pasado. Verás que cuando hablas desde el corazón todo se soluciona más rápido. Pon de tu parte, no saques tu lado orgulloso.

Números de suerte: 12, 10, 45.

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Únete más a tu familia, es la fórmula para estar siempre tranquilo. Es más satisfactorio compartir las alegrías con los que amas, en lugar de hacerlo en soledad. Por otro lado, triunfarás en un espacio laboral, sacarás tus dotes de líder.

Números de suerte: 27, 8, 11.

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Le darás fin a una relación sentimental con la que estabas más triste que feliz. Siempre tenías problemas y penas a causa de esa persona. Al romper lazos te sentirás con una carga menos, más libre y con ganas de hacer cosas.

Números de suerte: 18, 11, 27.

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

La recomendación para este fin de semana es que no tomes decisiones precipitadas en el aspecto amoroso. No te apresures a terminar relaciones sin estar seguro, pero tampoco permanezcas donde no te valoran.

Números de suerte: 43, 8, 19.

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Un familiar tratará de cambiar los planes que tienes para hoy, pero solo lo logrará si tú se lo permites. Concéntrate en tus propósitos, que nadie te haga mirar a los costados. No te envuelvas en discusiones sin sentido.

Números de suerte: 39, 4, 15.

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

Recibirás muy buenas noticias, de varias áreas de tu vida. Lo más seguro es que llegue un respaldo financiero y el apoyo moral que te brindarán tus seres queridos. Progresarás a pasos agigantados.

Números de suerte: 9, 47, 34.

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los astros te dicen que no te limites por pensar que no puedes hacer algo, eres una persona muy talentosa, solo que a veces ni tú mismo te das cuenta. Recuerda que todo es posible si te lo propones, no hay más.

Números de suerte: 42, 19, 6.

ESCORPIO

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Agradéceles a las personas que te han ayudado desinteresadamente, son quienes más vale la pena mantener cerca. Por otro lado, acepta tus errores y pide disculpas en caso de que lo consideres necesario.

Números de suerte:16, 4, 20.

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Se abrirán nuevas oportunidades para ti. Una de las principales es que encontrarás el amor después de mucho tiempo y lo mejor es que serás correspondido con la misma intensidad. Te sentirás completamente satisfecho.

Números de suerte: 5, 1, 33.

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

A tu alrededor hay mucha gente que quiere verte caer porque te tiene envidia y tratará de lograrlo a toda costa. Por fortuna, este viernes te darás cuenta de ello y harás lo necesario para vencer cualquier obstáculo que te pongan.

Números de suerte: 11, 30, 13.

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

Ocurrirán sucesos inesperados a tu alrededor y es posible que algunos de ellos sean bastante complicados. Solo tienes que mantenerte fuerte mental y emocionalmente, así lograrás sobrellevar cualquier cosa.

Números de suerte: 31, 50, 3.

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Es preciso que dejes el orgullo a un lado y pongas de tu parte para sanar una relación que no se encuentra del todo bien. Claro, solo si realmente quieres rescatarla. Todo lo que ocultes saldrá a la luz en algún momento.

Números de suerte: 10, 50, 41.

