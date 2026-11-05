El mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en noviembre en la Argentina

Los amantes de la astrología recurren a distintas herramientas para interpretar los movimientos planetarios y aprovechar así las energías disponibles de cada mes.

Muchos adoptan estos conocimientos para acompañar los cambios que pueden presentarse en la vida cotidiana. Otros, en cambio, buscan complementar esto con otras prácticas que les permitan ordenar sus pensamientos y encarar cada etapa con una actitud renovada.

Los mantras son una de esas alternativas. Se tratan de frases o invocaciones que se repiten de manera consciente para enfocar la atención en una intención determinada.

Qué son los mantras

Su práctica está vinculada con distintas tradiciones espirituales y se utiliza como una forma de meditación, concentración y búsqueda de serenidad. La repetición de una premisa significativa puede ayudar a reconocer emociones, modificar pensamientos negativos y actuar con mayor claridad frente a situaciones complejas. Algunas personas eligen expresiones tradicionales en sánscrito, mientras que otras prefieren afirmaciones en español que reflejen sus necesidades y aspiraciones.

A continuación, conocé una frase para cada uno de los integrantes del Zodíaco para atraer la buena suerte durante noviembre.

Aries: “Om Veerabhadraya Namaha”

Este mantra se relaciona con el coraje y la capacidad de superar obstáculos. Las personas de Aries pueden encontrar en su repetición un impulso para actuar con determinación sin dejarse dominar por la impaciencia. Durante un mes que invita a revisar algunas decisiones, esta invocación puede servir para pensar antes de avanzar y elegir con mayor seguridad. Una alternativa en español es: “Transformo mi fuerza en decisiones acertadas”.

El mantra para el signo de Aries (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Tauro: “Om Hreem Shreem Kleem”

Esta combinación de sonidos tradicionales se asocia con la prosperidad, la armonía y la apertura a nuevas posibilidades. El signo del toro puede utilizarla como recordatorio de que la estabilidad también requiere flexibilidad, especialmente cuando cambian las circunstancias o surgen conversaciones pendientes. Su repetición puede acompañar la búsqueda de equilibrio entre la seguridad material y el bienestar personal. Otra opción es: “Recibo nuevas oportunidades y construyo estabilidad”.

Géminis: “Om Vagdevi Namaha”

Vinculado con la expresión y la sabiduría, este mantra puede resultar adecuado para las personas de Géminis, cuyo talento para comunicar ideas necesitará acompañarse de escucha y paciencia. Con Mercurio retrógrado durante la primera mitad del mes y la Luna Llena en este signo el 24, convendrá prestar atención a los mensajes y evitar conclusiones apresuradas. Una afirmación posible es: “Me expreso con claridad y escucho con atención”.

Cáncer: “Om Varadaya Namaha”

La compasión, la generosidad y la capacidad de recibir ayuda son algunos de los conceptos asociados con esta invocación. El cangrejo puede recurrir a ella para cuidar sus emociones sin aislarse de quienes lo rodean. En noviembre, la revisión de vínculos y sentimientos puede ofrecer una oportunidad para expresar necesidades con sinceridad. Otra variante en español es: “Merezco afecto y construyo relaciones que me hacen bien”.

Leo: “Om Bhaskaraya Namaha”

Esta frase se vincula con la luz, la vitalidad y la claridad para avanzar. Las personas de Leo pueden emplearla para recuperar el entusiasmo y reconocer sus capacidades sin depender de la aprobación externa. El ingreso del Sol en Sagitario hacia el final del mes puede servir como referencia simbólica para renovar proyectos y animarse a explorar nuevos caminos. Una alternativa es: “Confío en mis talentos y comparto mi luz con autenticidad”.

Virgo: “Om Tatpurushaya Vidmahe”

Esta invocación tradicional puede acompañar la búsqueda de concentración y discernimiento. Quienes pertenecen al signo de la virgen suelen prestar atención a los detalles, aunque en ocasiones pueden exigirse más de lo necesario. La entrada de Marte en Virgo el 25 invita a canalizar la energía hacia tareas concretas, sin convertir cada responsabilidad en una fuente de tensión. Otra opción es: “Avanzo paso a paso y encuentro soluciones con serenidad”.

Cuál es el mantra para el signo de Virgo LaNación

Libra: “Om Maitraya Namaha”

Asociado con la amistad y la benevolencia, este mantra puede ayudar a la balanza a priorizar vínculos equilibrados. Durante un período que propone revisar acuerdos y conversaciones, será importante expresar lo que necesita sin postergar sus propias decisiones para complacer a los demás. Repetir esta frase puede funcionar como una invitación a cultivar relaciones más sinceras. Una alternativa en español es: “Construyo vínculos desde el respeto y la reciprocidad”.

Escorpio: “Om Namo Bhagavate Rudraya”

La transformación y la fortaleza interior son aspectos que pueden relacionarse con esta invocación. Las personas de Escorpio atraviesan su temporada zodiacal, una etapa que puede aprovecharse simbólicamente para revisar hábitos, reconocer emociones y dejar atrás aquello que ya no aporta bienestar. La Luna Nueva del 9 refuerza la oportunidad de establecer nuevas intenciones. Otra variante es: “Suelto lo que me limita y doy espacio a nuevas posibilidades”.

Sagitario: “Om Brim Brihaspataye Namaha”

Este mantra se relaciona con la sabiduría, el aprendizaje y la búsqueda de orientación. El arquero puede utilizarlo para mantener el optimismo mientras define sus próximos pasos y evalúa qué experiencias desea incorporar a su vida. Con el ingreso del Sol en Sagitario el 22, será un buen momento simbólico para renovar propósitos y mirar el futuro con apertura. Una alternativa es: “Aprendo de cada experiencia y avanzo con esperanza”.

Capricornio: “Om Shanaishcharaya Namaha”

Vinculada con Saturno, esta invocación se asocia con la disciplina, la paciencia y la responsabilidad. Las personas de Capricornio pueden encontrar en ella un recordatorio para sostener sus objetivos sin exigir resultados inmediatos. Con Saturno retrógrado durante todo noviembre, la revisión de compromisos y prioridades puede adquirir relevancia. Otra opción en español es: “Mi constancia me acerca a metas que tienen sentido”.

Acuario: “Om Vamadevaya Namaha”

Esta fórmula tradicional puede utilizarse como apoyo para cultivar la adaptación y observar las situaciones desde perspectivas diferentes. Los acuarianos suelen valorar la independencia y las ideas originales, pero también necesitan encontrar formas prácticas de llevarlas adelante. Durante noviembre, revisar planes y escuchar opiniones puede abrir caminos inesperados. Una afirmación posible es: “Me abro al cambio y encuentro oportunidades en lo diferente”.

Piscis: “Om Namo Narasimhaya”

Esta invocación se vincula con la protección y la fortaleza para afrontar situaciones difíciles. Las personas de Piscis pueden tomarla como una herramienta simbólica para cuidar su sensibilidad y establecer límites cuando las emociones ajenas las sobrepasan. El cierre del mes será una oportunidad para recuperar el orden y distinguir entre sus propios deseos y las expectativas externas. Otra variante en español es: “Cuido mi paz interior y confío en mi capacidad para avanzar”.

Signo Fechas Aries 21 de marzo – 19 de abril Tauro 20 de abril – 20 de mayo Géminis 21 de mayo – 20 de junio Cáncer 21 de junio – 22 de julio Leo 23 de julio – 22 de agosto Virgo 23 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 21 de noviembre Sagitario 22 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 18 de febrero Piscis 19 de febrero – 20 de marzo