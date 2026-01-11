LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 11 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del domingo 11 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 11 de enero de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 11 de enero de 2026

Nunca se olvide que lo primordial para alcanzar todos los objetivos, es estar siempre seguro de los deseos que uno quiere alcanzar. Sea constante.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 11 de enero

Amor: Hoy podrá amigarse con ese familiar que hace días ha tenido un pequeño conflicto. Procure llamarlo para charlar y buscar una solución a lo sucedido.

Riqueza: Después de tanto años y esfuerzos que realizo, al fin recibirá el reconocimiento que se merece por su desempeño laboral diario. Hágase el sorprendido.

Bienestar: Evite obsesionarse con el trabajo, de esta forma, solo conseguirá aumentar su nivel de agotamiento. Intente relajarse un poco y todo saldrá bien.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Mientras que utilice una conducta ordenada y cautelosa podrá quitar por completo los inconvenientes serios. No se olvide y aplique su sentido común.

Amor: Procure no desperdiciar esta magnifica etapa, ya que contará con el apoyo de la Luna. Sera ideal para tomar decisiones en cuestiones del corazón.

Riqueza: Sepa que dentro de su grupo de compañeros que tiene en el ámbito laboral, debe evitar ceder posiciones sin dejar de compartir las ideas con sus pares.

Bienestar: En esta jornada, debería renunciar a las excesivas actividades laborales. Procure reflexionar en soledad y verá que tiene efectos terapéuticos que desconocía.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

  3. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
    3

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

  4. El mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en enero
    4

    Uno por uno, el mantra que debe repetir cada signo del Zodíaco para tener suerte en enero

Cargando banners ...