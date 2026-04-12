Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 12 de abril de 2026

No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance. No renuncie y siga adelante con todos los proyectos que se propuso hace tiempo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 12 de abril

Amor: Prepárese, ya que la insensibilidad afectiva no lo beneficiará. Evite desconectarse de sus sentimientos y trate de demostrar más lo que siente por su alma gemela.

Riqueza: Dentro del mercado laboral empiece a buscar nuevas oportunidades económicas y póngalas en práctica cuanto antes. Deje de dudar y anímese a hacerlo.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindara mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |