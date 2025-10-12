Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 12 de octubre de 2025

En esta jornada, si observa que las puertas se cierran, no se desespere. Evite anularse y tome caminos alternativos para concretar esa meta profesional.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 12 de octubre

Amor: Despertará más intenso y más magnético que lo habitual, conquistará a quien desee. Si conoce a alguien no lo juzgue a primera vista, trate de conocerlo.

Riqueza: Dentro de su equipo de trabajo será muy positivo que comparta los conocimientos, de esta forma, ganará aliados para lograr sus objetivos profesionales.

Bienestar: Sepa que cuando aprenda a distribuir las responsabilidades, hallará el único antídoto contra el exceso de estrés. Organice mejor su vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aunque le duela en el alma, sepa que tendrá que rechazar ese proyecto que le ofrecieron hace días. No es un buen momento para invertir todo su capital.

Amor: Intente descubrir sus propios errores y reparar las equivocaciones que tuvo. Trate de no enojarse con su pareja, ya que usted fue el culpable.

Riqueza: No dude y asista a la reunión, evite discutir con sus colegas. Comprenda que cada uno puede dar su punto de vista y entre todos llegar a una buena conclusión.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

