Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 17 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 17 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
1 minuto de lectura
Sepa que podrá concretar todos los sueños y las ambiciones. Despreocúpese, ya que el ambiente se encontrará armonizado para llegar a su propósito.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el domingo 17 de agosto
Amor: Acepte la propuesta de compromiso que le hará su pareja. Acepte de una vez por toda, que ella es la persona que últimamente la ha hecho feliz.
Riqueza: Excelente jornada para emprender una transacción financiera de cierta relevancia. Por más que este seguro, no se olvide de buscar información.
Bienestar: Dado que hace días no se encuentra realizando su rutina de ejercicios, procure incluir en su alimentación frutas de estación y descanse más de lo habitual.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Realice en cuanto pueda ese cambio trascendental en su vida aunque tenga miedo a equivocarse. Muchas veces uno debe estar dispuesto a perder o ganar.
Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.
Riqueza: Intente verificar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. De esta forma, logrará un mejor rendimiento del dinero en su economía.
Bienestar: Deje de dudar y opte por la medicina naturista, ya que lo ayudará a combatir el nerviosismo. Intente cambiar esa manía que tiene de automedicarse.
