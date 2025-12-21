Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 21 de diciembre de 2025

Sera un período donde deberá aprender y recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no volver a cometer la misma equivocación.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 21 de diciembre

Amor: Anímese si siente ganas de formar una familia. Hoy será el día para comentárselo a su alma gemela y para que empiecen a planear el futuro juntos.

Riqueza: Evite entrar en discordia con la gente que lo rodea en su ambiente de trabajo. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros.

Bienestar: Sepa que sumando a su alimentación frutas, cereales y verduras, esto le brindara mucha más energía. Relájese, ya que su decaimiento desaparecerá pronto.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Momento para que intente cambiar la actitud y empiece a controlar su temperamento. Sepa que nadie de su entorno soportará más sus quejas continúas.

Amor: Aunque que le cueste demostrar su cariño, intente sostener un diálogo fluido con los afectos. Ellos necesitan su apoyo incondicional, como lo hacen con usted.

Riqueza: Deje de dudar y pida apoyo para cada uno de los proyectos que tiene en mente, ya que contará con el respaldo de alguien importante que lo ayudará.

Bienestar: Si se siente desanimado, continúe con terapia. De esta manera, podrá deshacerse de las emociones negativas que tiene acumuladas en su alma desde pequeño.

