Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 21 de septiembre de 2025

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 21 de septiembre

Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.

Riqueza: Después de tanto sufrimiento, al fin podrá solucionar esa cuestión de dinero que viene arrastrando desde hace tiempo y no lo dejaba avanzar en su vida.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.

Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.

Riqueza: Observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En caso que necesite ayuda, búsquela.

Bienestar: Seria oportuno que empiece a descansar más de la cuenta, si es que pretende evitar el agotamiento diario. Aprenda a cuidar mejor su salud.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |