Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 22 de febrero de 2026

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 22 de febrero

Amor: Trate de hacerse un lugar para el amor en su vida. Por más que su agenda este completa, intente prestarle más atención a su alma gemela que también lo necesita.

Riqueza: Sera un período especial para recibir un reconocimiento dentro el ámbito laboral, a causa de su talento creativo. Siga trabajando como lo esta haciendo.

Bienestar: Sepa que las terapias alternativas lo ayudaran a ver la vida desde una nueva óptica. Busque información e incursione para aplicarla como un nuevo de estilo de vida.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Amor: Mientras utilice una actitud serena y compasiva podrá superar cualquier conflicto amoroso. Intente complacer a su alma gemela en todo lo que pueda

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: No se sugestione, si es necesario pida disculpas y reconozca sus errores. Sepa que podría equivocarse, ya que estará propenso a las sospechas.

