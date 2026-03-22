Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 22 de marzo de 2026

Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 22 de marzo

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente.

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes.

Riqueza: Su perseverancia y esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Excelente momento para ampliar los horizontes económicos.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea conciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |