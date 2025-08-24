Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 24 de agosto de 2025

Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 24 de agosto

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Aprenda a trabajar en equipo y acepte las oportunidades para posicionarse en el mercado. De esta forma, podrá alcanzar su objetivo en un menor tiempo.

Bienestar: No permita que los temas cotidianos alteren su humor en esta jornada. Júntese con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Durante esta jornada, se sentirá un poco confundido. No sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes.

Amor: Se acerca una crisis con su alma gemela. Retornarán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar con el transcurso del tiempo.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Lo mejor será que se tome con paciencia las responsabilidades y trate de descansar lo necesario, de lo contrario, no terminará la semana con buen animo.

