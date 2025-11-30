Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 30 de noviembre de 2025

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el domingo 30 de noviembre

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

