Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 4 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 4 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
Aprenda que muchas veces la libertad no siempre es peligrosa, muchas veces puede ayudarnos a liberar lo mejor de nosotros. Intente soltarse y que todo fluya por si solo.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el domingo 4 de enero
Amor: Como usted sabe esa pelea que tuvo no fue justificada. Pídale perdón a la persona con quien discutió y así encontrará el equilibrio emocional que tanto busca.
Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.
Bienestar: No se sienta triste, busque ayuda y un consejo en sus amigos, ellos sabrán escucharlo. Sepa que ya ha superado situaciones mucho peores en su vida.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
En este día, sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Aproveche y utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita ayuda.
Amor: Acepte la propuesta fuera de lo común que le hizo su pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Sepa que será la opción más inteligente para este día.
Riqueza: Tranquilícese, los tramites vinculados con el exterior podría tener complicaciones. No sea impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser.
Bienestar: Si bien se siente cansado, acepte esa invitación que le hicieron para esta noche. Comprenda que le hará bien despejarse un poco de la rutina diaria.
