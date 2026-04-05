Horóscopo de Escorpio de hoy: domingo 5 de abril de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del domingo 5 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
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Continuará con la Luna en su signo, le convendrá aprovechar este transito para lograr los objetivos que tiene en mente hace tiempo y nunca pudo lograrlos.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el domingo 5 de abril
- Amor: Si hace días que no tiene noticias de ese amigo o familiar, no dude en llamarlo. Organice un almuerzo en su casa e invítelo para disfrutar de una buena comida.
- Riqueza: Durante esta jornada, ponga los asuntos en claro. Procure organizar todos los papeles y no se olvide de tener al día los temas legales y financieros.
- Bienestar: En este día, será una jornada donde despertará con una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Manténgase preparado, ya que se acercan nuevos cambios y reformas que le darán beneficios de los que usted tanto esperaba en su vida profesional y personal.
- Amor: Hoy su encanto personal se multiplicará gracias a la influencia lunar en su signo. Salga a la conquista y podrá encontrar a su alma gemela en donde menos espera.
- Riqueza: Aproveche si es que tiene la oportunidad, ya que obtendrá la suficiente originalidad para encaminar un nuevo emprendimiento solo o junto a su socio.
- Bienestar: Recibirá una invitación para un viaje de una persona inesperada que lo ayudará a abrir nuevos caminos a nivel espiritual. Prepare las valijas.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
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