Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 1 de enero de 2026

No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 1 de enero

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio que tiene, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias naturales.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Este preparado, ya que el día podría comenzarlo con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance en poco a poco.

Amor: Le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confié plenamente en su alma gemela y verá que todo mejorara día a día.

Riqueza: Hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es momento optimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo.

Bienestar: Prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mejor.

