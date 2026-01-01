LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 1 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 1 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 1 de enero de 2026
Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 1 de enero de 2026

No desaproveche ninguna de las oportunidades que se le presenten en esta jornada en el ámbito laboral, ya que su ambición está en su mejor momento.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 1 de enero

Amor: Arregle un encuentro con su primo que hace tiempo no ve. Ambos compartirán un momento grato y podrán charlar de ese asunto familiar que están atravesando.

Riqueza: Si nota que las cosas no funciona como debe ser en el negocio que tiene, converse con su socio. Entre ambos, podrán entender el porque de muchas situaciones.

Bienestar: Busque información y pruebe con la fitoterapia, sepa lo ayudará a combatir su decaimiento diario. Atrévase e incursione en las terapias naturales.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Este preparado, ya que el día podría comenzarlo con algún contratiempo. Procure no abandonar la serenidad que lo caracteriza y avance en poco a poco.

Amor: Le hará muy bien alejarse de las dudas y entregarse de lleno al amor puro. Confié plenamente en su alma gemela y verá que todo mejorara día a día.

Riqueza: Hoy resguarde ese dinero extra que recibirá, ya que no es momento optimo para invertirlo. Aguarde a que se estabilice la economía y luego inviértalo.

Bienestar: Prepárese, ya que aparecerán algunos recuerdos del pasado y le traerán mucha melancolía. Trate de revertir este estado y al final del día se sentirá mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026

  2. Qué depara el año 2026, según el horóscopo
    2

    Signo por signo: qué depara el año 2026, según el horóscopo de Jimena La Torre

  3. Qué color lucir este 31 de diciembre, según tu signo del Zodíaco
    3

    Qué color usar en Año Nuevo 2026, según tu signo del Zodíaco

  4. El horóscopo chino para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero

Cargando banners ...