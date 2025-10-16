Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

De ahora en más, comience a poner distancia de las emociones internas y sea más racional a la hora de tomar una decisión. Evite guiarse por la percepción.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 16 de octubre

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Anímese a iniciar un negocio interesante, comience a actuar hoy mismo. Vivirá una etapa muy importante donde los logros laborales irán en aumento.

Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Deberá ser más cuidadoso y más selectivo en las relaciones que tiene. Evite depositar toda la confianza en todas las personas que lo rodean habitualmente.

Amor: Ciertas tensiones acumuladas lo empujaran a tomar distancia de su pareja, ya que surgirán conflictos a nivel afectivo por falta de compromiso de una de las partes.

Riqueza: Su perseverancia y esfuerzo lo ayudará en poco tiempo a alcanzar el éxito profesional en su carrera. Excelente momento para ampliar los horizontes económicos.

Bienestar: Busque y acomode los deportes al estado de su organismo. Sea consciente de sus limitaciones, ya que podría sufrir alguna lesión corporal importante.

