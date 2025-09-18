Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 18 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio
- 1 minuto de lectura'
Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.
Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre
Qué le espera a Escorpio el jueves 18 de septiembre
Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.
Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.
Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.
Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer
Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.
Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.
Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.
Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de septiembre
- 2
Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Virgo, según su personalidad
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de septiembre
- 4
Diez famosos de Virgo y sus características: ¿qué tienen en común?