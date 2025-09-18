Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 18 de septiembre de 2025

Comprenda que no se puede resolver todo en un solo día. Empiece a ser más paciente y deje que trascurra el tiempo necesario para que todo se acomode.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 18 de septiembre

Amor: Si pretende que la relación de pareja este bien, procure no caer en ninguna infidelidad. Evite dispersar sus energías afectivas fuera de su casa.

Riqueza: Procure transmitir todas sus ideas creativas y así conseguirá importantes avances en lo profesional y económico. Compártalas con sus compañeros de trabajo.

Bienestar: Comience una dieta equilibrada y comprobará en poco tiempo como ha mejorado su rendimiento físico. Además, ingiera vitaminas y estará con más energía.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Prepárese, ya que obtendrá una excelente jornada para cualquier proyecto que quiera poner en practica, en especial si se trata de su vida personal.

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Prepárese, ya que florecerá un abanico de opciones a nivel laboral donde deberá realizar la mejor elección. Escoja la más conveniente para su economía.

Bienestar: Deberá comenzar un tratamiento terapéutico, donde lo ayudará a decidir mejor que hacer con su vida. Comprenda que será muy positivo para usted.

