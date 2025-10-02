Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 2 de octubre de 2025

Transitará un día fuera de lo común donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá esplendido. Nadie podrá opacarlo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 2 de octubre

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral. Evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros, sea una persona más responsable en su cargo.

Bienestar: Trate de disminuir el consumo de café y carbohidratos en su alimentación, ya que podría tener problemas estomacales. Cambiando su habito, pronto se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Aproveche, ya que marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y obtendrá mucha alegría para compartirla con la gente que quiere.

Amor: En caso que su pareja le pida un poco de libertad, hágalo. No piense que ya no lo quiere, muchas veces es necesario que cada uno tenga su tiempo a solas.

Riqueza: Sea cauteloso y procure tomar todos los recaudos posibles antes de embarcarse en ese nuevo negocio. Busque referencias antes de aceptar la propuesta.

Bienestar: Préstele una debida atención a su sistema nervioso. Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente.

