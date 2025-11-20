Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 20 de noviembre de 2025

Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en su vida. Prepárese, ya que podrían surgir muchos conflictos por pequeñeces y podrían afectar su animo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 20 de noviembre

Amor: Aunque se sienta muy cansado en esta jornada, evite postergar ese encuentro tan deseado que ha organizado su familia hace un tiempo. Evite no asistir.

Riqueza: Sepa que transitará por momentos tensos en el campo profesional. Necesitará tomar un poco de distancia y protegerse de las personas negativas.

Bienestar: Hoy su tensión y nerviosismo gobernarán su animo. Actúe con cuidado, ya que el exceso de tensiones podría influir en su organismo. Momento de relajarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Jornada optima para declarar su amor a alguien o intentar una reconciliación. Evite encerrase en si mismo, aproveche las buenas energías que lo acompañaran hoy.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si quiere sortear los malestares, cuide su dieta y evite los excesos. Sepa que los años no vienen solos, procure darle los cuidados necesarios a su cuerpo.

