Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 21 de agosto de 2025

En caso que sus proyectos parecen demorarse, hoy será propicio replantearse nuevamente los objetivos y la forma de alcanzarlos. Confié en usted mismo.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 21 de agosto

Amor: Intente ser fiel a sus amistades, de esta forma podrá contar con el apoyo de ellas cuando usted lo necesite. Demuéstrele su afecto incondicional.

Riqueza: Trate de relajarse y espere que se disipen los problemas que estuvieron surgiendo. Sera una etapa de enfrentamientos y obstáculos en el desarrollo de sus tareas.

Bienestar: Aunque no quiera ,necesita descansar. Los sobresaltos de la semana pasada lo han dejado francamente agotado. Bríndese un tiempo libre para relajarse.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.

