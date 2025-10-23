LA NACION

Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Escorpio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 23 de octubre de 2025
Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Hoy no habrá quien lo detenga, ya que podrá obtener lo que desee en todos los planos de su existencia, especialmente en su vida profesional y personal.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 23 de octubre

Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.

Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.

Bienestar: Realice una dieta depurativa incorporando jugos naturales y frutas de estación. Trate de supervisar de cerca su alimentación y evite dejarse llevar por los excesos.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que será una jornada donde recuperará parte del equilibrio físico y emocional. Prepárese, ya que la Luna le deparará un día de placeres y distensión.

Amor: Entréguese sin pensarlo a esa persona, ya que en ella encontrará el cariño y la gratificación que su corazón tanto necesita. Deje de buscar excusas.

Riqueza: Procure aplicar un poco de sensatez en las cuestiones económicas y financieras que deba afrontar. Así podrá resolver cualquier situación sin tantos problemas.

Bienestar: Evite que sus problemas laborales perturben su día de descanso. Sepa que debería aprovechar la tarde para reflexionar y dedicarse a usted mismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre

  2. Cómo atraer a los solteros de Libra
    2

    Intereses y gustos: cómo atraer a los solteros de Libra , según su personalidad

  3. Así impacta el inicio de la temporada de Escorpio este fin de semana
    3

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 24 de octubre?

  4. Las predicciones para la semana del 20 al 26 de octubre
    4

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 20 al 26 de octubre

Cargando banners ...