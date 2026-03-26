Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 26 de marzo de 2026

Intente no cometer ningún error a causa de su impaciencia. Ante que nada relájese y podrá conseguir lo que se proponga sin ningún problema.

Fechas: 24 de Octubre al 22 de Noviembre

Qué le espera a Escorpio el jueves 26 de marzo

Amor: Transitará un momento de transformación afectiva tanto interna como externa. Este preparado, ya que podría afectarlo negativamente en las relaciones.

Riqueza: Seria bueno que flexibilice el método en sus negocios y se replantee nuevas metas. Cambie de dirección y pronto recogerá las satisfacciones de su trabajo.

Bienestar: Gracias a la armonía que ha alcanzado en estos días, podrá activar su lado más sensible y receptivo que tiene guardado en el interior de su alma.

Qué decía el horóscopo de Escorpio en el día de ayer

Sepa que atravesará una etapa donde tendrá que pensar en soledad y poner en orden las ideas tomando una determinación importante para su vida.

Amor: Momento para discernir cuales son los amigos verdaderos, de lo contrario, podrían hacerle daño. Compruebe quienes están siempre que los necesita.

Riqueza: Revea y resuelva esa situación laboral que lo esta preocupando. Si no lo hace rápido, sepa que terminará desbordado por el stress que atravesó.

Bienestar: Deje de sentirse esclavo de su trabajo. Rompa con la rutina, aproveche de su día de descanso para distenderse de todas las tensiones acumuladas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |